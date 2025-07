Blockchain for Good Alliance guida la cooperazione digitale globale all'IGF 2025 delle Nazioni Unite

DUBAI, EAU, 31 luglio 2025 /PRNewswire/ -- La Blockchain for Good Alliance (BGA), un'importante organizzazione no-profit fondata da Bybit e promotrice dell'innovazione responsabile, è stata al centro dell'attenzione al 20° anniversario dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite (UN IGF) a Oslo. In collaborazione con il Singapore Internet Governance Forum (SGIGF), la BGA ha co-organizzato una cena esclusiva di alto livello dal titolo "Bridging the Future: Blockchain, Governance & Global Cooperation" presso la storica fortezza di Akershus a Oslo.

Organizzata come evento collaterale ufficiale supportato dal Segretariato dell'UN IGF, la cena ha riunito leader mondiali di governi e organizzazioni multilaterali nonché in settori quali blockchain e IA per promuovere il dialogo su infrastrutture digitali inclusive, etiche e interoperabili.

L'evento è stato guidato da Glenn Tan, Director of Global Affairs presso la BGA, e co-organizzato con i membri fondatori di SGIGF Henry Wang e Una Wang. Tra gli illustri ospiti figuravano Sua Eccellenza Dharambeer Gokhool, Presidente di Mauritius, la deputata nazionale dell'Argentina Pamela Calletti, il senatore cileno Kenneth Pugh oltre a rappresentanti di varie agenzie delle Nazioni Unite e dei parlamenti nazionali.

Al centro del dibattito della serata c'era il ruolo trasformativo della blockchain nel dare forma a un ecosistema digitale globale affidabile e collaborativo.

"Mentre ci troviamo al bivio di un futuro digitale, Mauritius ribadisce il suo impegno verso un modello di governance digitale etico, inclusivo e basato sui diritti. Eventi come l'IGF 2025 ci ricordano che fiducia, collaborazione e valori condivisi devono essere i pilastri del nostro percorso collettivo nell'era dell'IA e delle tecnologie emergenti. L'IGF 2025 non è stata solo una conferenza, ma un appello collettivo alla coscienza", ha affermato Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Mauritius, Dharambeer Gokhool.

Glenn Tan ha sottolineato l'urgenza di un'infrastruttura proiettata al futuro: "Mentre la blockchain passa dai cicli di pubblicità intensiva all'infrastruttura fisica su Internet, dobbiamo garantire che i sistemi creati oggi servano al bene collettivo di domani. Questo incontro è stato il simbolo di tale impegno condiviso verso un futuro multistakeholder, fondato sia sulla fiducia che sull'innovazione".

Aggiungendo una prospettiva regionale, Henry Wang, membro fondatore dell'SGIGF, ha osservato: "Mentre l'UN IGF celebra 20 anni di definizione della governance globale di Internet, questa cena è stata un promemoria tempestivo del fatto che i prossimi 20 anni devono essere co-creati tra settori, sistemi e sovranità. La blockchain, se allineata con una governance responsabile e con l'etica dell'IA, può diventare il tessuto connettivo di un'Internet realmente inclusiva, decentralizzata e intelligente".

La serata ha ribadito la missione della BGA di promuovere la collaborazione transfrontaliera e la trasformazione digitale responsabile. Queste conversazioni proseguiranno alla conferenza inaugurale dell'IGF di Singapore il 1° ottobre 2025, dove gli stakeholder regionali guideranno il dialogo globale sulla governance di Internet inclusiva e resiliente.

Informazioni sulla Blockchain for Good Alliance (BGA)

La Blockchain for Good Alliance (BGA) è un'iniziativa collaborativa a lungo termine no-profit con partner strategici che ha come obiettivo principale quello di contribuire al bene della società utilizzando la tecnologia blockchain per risolvere problemi del mondo reale. Riunendo leader, innovatori e organizzazioni provenienti dall'intera comunità blockchain, la BGA si propone di promuovere l'innovazione, la collaborazione e l'azione verso un mondo più sostenibile ed equo.Per maggiori informazioniE-mail: hello@chainforgood.orgSito web: www.chainforgood.org Twitter: www.x.com/chainforgood

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2740170/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2386817/Blockchain_For_Good_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/blockchain-for-good-alliance-guida-la-cooperazione-digitale-globale-alligf-2025-delle-nazioni-unite-302518024.html

