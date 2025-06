/C O R R E C T I O N -- John Crane/

Nel comunicato stampa emesso il 17 giugno 2025 da John Crane su PR Newswire, l'azienda ci ha comunicato che il titolo deve essere aggiornato. Segue la versione corretta e completa:

John Crane presenta una tenuta coassiale versatile di nuova generazione, progettata per il successo e l'efficienza

SLOUGH, Inghilterra, 17 giugno 2025 /PRNewswire/ -- John Crane, leader mondiale nelle soluzioni per macchine rotanti e parte di Smiths Group plc, ha annunciato oggi il lancio della tenuta di separazione coassiale Tipo 93AX, una soluzione di tenuta a gas di nuova generazione progettata per aiutare i clienti a ridurre le emissioni, migliorare l'affidabilità delle macchine ed abbassare i costi operativi.

La tenuta Tipo 93AX si basa sulla comprovata esperienza di John Crane in materia di soluzioni di tenuta per l'industria, con un design robusto e a prova di guasto che rimane operativo anche nel caso di scenari di guasto multiplo. I nostri test indicano che la tenuta meccanica, progettata sulla base del riscontro diretto dei clienti, riduce il consumo di azoto anche dell'80% rispetto alle convenzionali tenute radiali di separazione, offrendo significativi vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità.

Affrontare le sfide reali dell'industria

La ricerca ha dimostrato che la contaminazione contribuisce in modo significativo ai guasti delle tenute a gas, diventando una delle principali cause delle attività di manutenzione non programmate e dei tempi di fermo delle macchine. La tenuta Tipo 93AX è progettata per impedire la migrazione di olio dalla camera dei cuscinetti del compressore, riducendo al minimo questo rischio e favorendo un funzionamento più affidabile e continuo.

Secondo Deloitte, i tempi di inattività non pianificati costano alle industrie di processo globali circa 50 miliardi di dollari all'anno, di cui il 42% è dovuto a guasti delle apparecchiature. Nelle applicazioni delle industrie dell'energia e di processo, ciò può comportare, in media, perdite fino a 42 milioni di dollari all'anno per impianto.

La tenuta Tipo 93AX è progettata per mitigare i rischi finanziari e prestazionali, estendendo l'affidabilità del sistema di tenuta a gas e riducendo la necessità di apparecchiature di supporto quali generatori di azoto (N 2 ) e compressori d'aria.

Tre scenari operativi per una maggiore resilienza

La tenuta supporta tre modalità operative e si adatta automaticamente in caso di guasto per ridurre al minimo le interruzioni e contenere la migrazione di gas o olio:

Supportare gli obiettivi operativi e di sostenibilità

La tenuta Tipo 93AX contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità riducendo le emissioni ed il consumo energetico. Riducendo l'utilizzo di azoto anche dell'80%, essa contribuisce a limitare la necessità di sistemi di generazione di N 2 , una voce sia di consumo energetico che di costo. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), il miglioramento dell'efficienza industriale potrebbe ridurre il consumo energetico globale del 12% entro il 2040, a sottolineare ulteriormente l'importanza di soluzioni come la tenuta Tipo 93AX.

Mike Eason, Chief Technology Officer di John Crane, ha affermato: "I nostri clienti ci hanno detto che volevano una tenuta di separazione che aumentasse la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità. La tenuta Tipo 93AX soddisfa queste priorità. È progettata per continuare a funzionare in condizioni di guasto reali in moda da proteggere le risorse più critiche e ridurre l'impatto ambientale, facendo diminuire al contempo OpEx e CapEx."

Eason ha proseguito: "La nuova tenuta è compatibile con il portafoglio di tenute a gas John Crane ed è supportata da una rete globale di oltre 200 stabilimenti, tra cui produzione, vendita e assistenza, con 13 centri di assistenza globali per le turbomacchine, in più di 50 Paesi. Può essere venduta come parte di un pacchetto di un ordine di prima fornitura o di aggiornamento del compressore, oppure fornita come prodotto a sé stante per soddisfare requisiti specifici del cliente."

Per ulteriori informazioni: https://www.johncrane.com/coaxial-separation-seal.

A proposito di John Crane

John Crane è leader mondiale nelle tecnologie mission-critical per le industrie dell'energia e di processo nonché un innovatore nel campo delle macchine rotanti, con un portafoglio che comprende tenute meccaniche, giunti, sistemi di filtrazione e soluzioni all'avanguardia per la gestione delle risorse e la diagnostica digitale. Unendo una ricca tradizione di innovazione all'impegno per l'eccellenza del servizio, da oltre un secolo rendiamo le attività dei nostri clienti affidabili e sostenibili. Pur riconoscendo il ruolo dell'energia tradizionale, siamo pionieri di soluzioni che consentono alternative più pulite, elaborando una visione per un futuro energetico sostenibile. La nostra presenza estesa nel mondo sottolinea la promessa che facciamo ai clienti, con oltre 200 centri di assistenza in 50 Paesi. Con un fatturato di oltre 1,1 miliardi di sterline nel 2024, siamo un pilastro fondamentale di Smiths Group plc, una società di tecnologie industriali quotata nel FTSE 100 ed impegnata a progettare un futuro migliore. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.smiths.com.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/john-crane-presenta-la-versatile-guarnizione-coassiale-di-nuova-generazione-progettata-per-il-successo-e-lefficienza-302483551.html

