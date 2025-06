CARRERA EYEWEAR E DUCATI RINNOVANO L'ACCORDO GLOBALE PER LO SVILUPPO E LA DISTRIBUZIONE DEGLI OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA CARRERA|DUCATI FINO AL 2029

RICONFERMATA ANCHE LA PARTNERSHIP CON DUCATI CORSE FINO AL 2027.

PADOVA, Italia, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Dopo 2 anni di grandi successi raggiunti insieme, Carrera Eyewear - Home Brand del Gruppo Safilo - e Ducati riconfermano la loro partnership dentro e fuori dai circuiti: un perfetto connubio di performance e stile.

Carrera Eyewear e Ducati condividono gli stessi valori: un'attitudine audace e un design innovativo che danno vita a prodotti unici, sinonimo di avanguardia e qualità eccezionale.

La collaborazione con Ducati proseguirà quindi fino al 2029, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di indossare la collezione Carrera|Ducati, una gamma completa e iconica di occhiali da sole e da vista, molto apprezzata da un pubblico attento ai trend, amante del design, della tecnologia e della velocità.

Alberto Macciani, Chief Marketing Officer OCB's & Global Head Communication del Gruppo Safilo, dichiara: "La partnership di Carrera con Ducati va oltre il prodotto e la sponsorship, in questi anni abbiamo costruito insieme un vero e proprio team di lavoro affiatato che conferma anche sul mercato dell'eyewear gli ambiziosi successi ottenuti in pista."

Alessandro Cicognani, Direttore Licensing & Corporate Sponsorship di Ducati, dichiara: "La collaborazione tra Ducati e Carrera si è inserita alla perfezione nella nostra strategia di offrire agli appassionati non solo prodotti di alto livello ma anche in grado di incorporare i valori del nostro brand, design e performance, che uniti all'eccellenza e alla qualità di Carrera hanno dato vita a delle collezioni di occhiali originali in grado di incontrare subito il gusto del pubblico. È quindi un piacere celebrare oggi il rinnovo di questa partnership di successo".

SPONSORSHIP CARRERA|DUCATI

Carrera Eyewear continuerà ad essere Partner Ufficiale di DUCATI CORSE durante l'intera stagione di campionato 2025, 2026 e 2027, affiancando in pista il Ducati Lenovo Team che negli ultimi anni ha collezionato un numero incredibile di podi e vittorie grazie a Francesco Bagnaia, due volte MotoGP World Champion, e aggiudicandosi poi il titolo di Campione del Mondo Costruttori (2022-2024) e Campione del Mondo Team (2022 e 2024).

Per la stagione 2025, i piloti Francesco Bagnaia e Marc Márquez saranno i protagonisti della campagna pubblicitaria per la promozione della collezione CARRERA|DUCATI.

LA NUOVA COLLEZIONE CARRERA|DUCATI SS2025

La collezione CARRERA | DUCATI prende ispirazione dall'iconico design della moto più sportiva e performante di Ducati, la DUCATI Panigale V4, e dalle creazioni del team di design della casa motociclistica di Borgo Panigale.

La collezione CARRERA | DUCATI è riconoscibile grazie a frontali sportivi, spesso avvolgenti, ed aste dritte caratterizzati dall'associazione dei loghi Carrera e Ducati a contrasto. Spicca la qualità dei materiali utilizzati: leggeri quali la fibra di carbonio e il titanio, flessibili come l'ultem e la gomma.

Le linee aerodinamiche dei prodotti Carrera|Ducati non avrebbero rivali nel tunnel del vento e rispondono alle esigenze degli appassionati delle due ruote - e non solo - alla ricerca di un prodotto distintivo dal design audace e dal tocco sportivo.

CARRERA

Carrera, Home Brand del Gruppo Safilo ,sinonimo di design all'avanguardia e qualità eccezionale – è il marchio di riferimento, dal 1956, per le persone che vivono seguendo le proprie regole, sfidando costantemente i propri limiti e approcciando la vita con orgoglio, distinguendosi dalla massa.

Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di AUDI AG

Prestazioni, design distintivo, tecnologie innovative e tanta passione: questo è il credo secondo il quale Ducati, fondata nel 1926, lavora ancora oggi nello sviluppo e nella produzione delle sue moto famose in tutto il mondo. Nello stabilimento di Borgo Panigale (Bologna, Italia), Ducati realizza il sogno di ogni Ducatista dando vita a moto che sono una magica combinazione di tecnologia sofisticata e bellezza sensuale in un inconfondibile stile sportivo italiano, con una costante attenzione ai più alti standard di qualità.

La Casa motociclistica italiana ha le corse nel suo DNA e compete nei campionati MotoGP e WorldSBK, dove affronta ogni gara con determinazione e l'obiettivo di migliorare continuamente le proprie prestazioni e condividere le emozioni dello sport con la propria community. Il 2024 ha segnato un anno straordinario per Ducati che per il terzo anno di fila si è laureata Campione del Mondo in MotoGP, realizzando l'impresa senza precedenti di vincere 19 Gran Premi sui 20 disputati in stagione, aggiudicandosi anche il Titolo Costruttori e Team. In WorldSBK l'Azienda ha confermato il suo status di Casa più vincente del Campionato riservato alle moto derivate di serie, vincendo il ventesimo Titolo Mondiale Costruttori della propria storia, mentre in WorldSSP ha ottenuto il Titolo Mondiale Piloti e Costruttori.

Fino al 2026 la Casa motociclistica è fornitore ufficiale unico delle moto per la FIM Enel MotoE™ World Cup, la classe elettrica del Campionato del Mondo MotoGP che vede in pista ben 18 moto elettriche ad alte prestazioni sviluppate e prodotte dall'Azienda di Borgo Panigale. La stagione 2024 segna anche l'inizio di un nuovo, storico capitolo per Ducati, che entra ufficialmente nel mondo dell'off-road, debuttando nel Campionato Italiano Motocross e conquistando il suo primo Titolo all'esordio con il prototipo Desmo450 MX.

Mossa dalla passione e alimentata dallo spirito racing, Ducati porta con orgoglio il "Made in Italy" in oltre 90 Paesi nel mondo.

