China Cycle 2026: costruire una piattaforma globale per promuovere la cooperazione e l'innovazione a livello mondiale

SHANGHAI, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- La China International Bicycle Fair 2026 (China Cycle 2026) aprirà i battenti dal 5 all'8 maggio 2026 presso il Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Sfruttando la posizione strategica della Cina come hub globale per l'industria delle biciclette, la fiera di quest'anno rappresenta un'ottima piattaforma di business matching per imprese nazionali e internazionali, promuovendo la collaborazione e lo sviluppo nel settore della mobilità verde.

Forte di trent'anni di esperienza e innovazione, China Cycle è ora un hub fondamentale che plasma le tendenze globali nel settore delle due ruote. L'evento di quest'anno si svolgerà in 13 padiglioni espositivi, offrendo una gamma completa di biciclette, componenti e tecnologie correlate. Le sessioni aggiornate di abbinamento degli scambi commerciali e i servizi di approvvigionamento transfrontalieri forniranno agli espositori e agli acquirenti globali ulteriori opportunità di networking semplificate e di grande impatto.

Nel 2025, China Cycle ha attirato un totale di 156.350 visitatori, tra cui quasi 17.000 partecipanti internazionali provenienti da 144 Paesi e regioni. Gli acquirenti provenienti da 33 Paesi si sono confrontati con gli espositori durante incontri di approvvigionamento transfrontalieri, che hanno portato a quasi 100 accordi preliminari di cooperazione. Le sole discussioni iniziali hanno generato intenzioni di cooperazione del valore di oltre 20 milioni di dollari, sottolineando la portata, la forte attrattiva e il potenziale del mercato cinese per l'industria globale delle biciclette. La Cina è il più grande mercato mondiale per la produzione e il consumo di biciclette ed e-bike, rappresentando oltre il 60% del volume commerciale globale del settore. Supportate da un ecosistema industriale maturo e dai vantaggi della produzione su larga scala, le aziende cinesi sono in grado di fornire prodotti e soluzioni che bilanciano prestazioni elevate ed efficienza dei costi, offrendo agli acquirenti globali opportunità di partnership interessanti e di alto valore.

La crescente domanda da parte dei consumatori cinesi di biciclette innovative di alta qualità e soluzioni di mobilità elettrica sta creando nuove e significative opportunità anche per i marchi globali.

China Cycle 2026 riunisce i principali marchi globali e gli operatori del settore, tra cui grandi nomi quali Giant, Merida e Shimano, nonché rinomate aziende cinesi come Phoenix e Forever, che presentano prodotti innovativi, risultati tecnologici all'avanguardia e tendenze emergenti del settore.

China Cycle 2026 continuerà a fungere da ponte per promuovere la cooperazione industriale globale e favorire lo scambio tecnologico nel settore delle due ruote. I partner del settore, gli acquirenti e i visitatori professionali sono vivamente invitati a partecipare a questo evento dinamico per esplorare nuove opportunità commerciali e scambiare opinioni sulle tendenze emergenti, oppure per sperimentare le ultime innovazioni che stanno plasmando il futuro delle biciclette e delle e-bike in tutto il mondo.

