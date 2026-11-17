PRAGA, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance ha annunciato oggi il lancio delle Corporate Crypto Credit Lines, una nuova soluzione che consente alle aziende di ottenere capitale circolante utilizzando i propri asset digitali come garanzia, anziché venderli. Le soluzioni di finanziamento in crypto per le imprese di Clapp vengono strutturate individualmente per ciascun cliente, con tassi a partire dall'1% APR, LTV negoziabile, collaterale costituito da più asset e nessuna penale per il rimborso anticipato.

La soluzione è pensata per società con tesoreria in criptovalute, aziende che operano nativamente nel settore crypto, fondi e individui con patrimoni elevati che detengono asset digitali ma sostengono in valuta fiat spese quali stipendi, imposte e infrastrutture.

Per le esigenze di bilancio delle aziende, non per fasce standard retail

Secondo Bitcoin Treasuries, quasi 200 società quotate e oltre 70 aziende private detengono attualmente Bitcoin nei propri bilanci. Vendere asset/posizioni strategiche per far fronte a esigenze di breve periodo può significare liquidare una posizione di lungo termine nel momento meno opportuno. Ottenere finanziamenti garantiti da Bitcoin consente invece di mantenere intatta tale posizione, ma le fasce standardizzate dei prodotti retail raramente si adattano al ciclo dei flussi di cassa di un'azienda.

Il team credito di Clapp struttura quindi ogni linea sulla base del collaterale del cliente, delle sue esigenze di liquidità e del relativo profilo di rischio, proponendo entro 24 ore un term sheet per una linea di credito garantita da crypto. Anziché prevedere un piano di rimborso fisso, la linea si adatta al ciclo dei flussi di cassa dell'azienda, offrendo un'alternativa al tradizionale prestito aziendale in crypto.

«L'attività d'impresa non è mai stata così imprevedibile. I mercati cambiano direzione, i pagamenti delle fatture possono subire ritardi e nuove opportunità possono presentarsi da un giorno all'altro. I team finanziari hanno quindi bisogno di margini di manovra per reagire senza dover rinunciare alle proprie posizioni di lungo termine», ha dichiarato Ilya Stadnik, Amministratore delegato di Clapp. «Le linee di credito aziendali sono state progettate proprio per rispondere a questa esigenza di flessibilità».

Caratteristiche principali

Sicurezza e disponibilità.

Gli asset aziendali forniti in garanzia sono custoditi in portafogli digitali segregati, separati dai fondi operativi di Clapp, e protetti mediante la tecnologia MPC di Fireblocks. Le linee di credito aziendali garantite da crypto sono già disponibili per le aziende idonee, previa verifica KYB e approvazione del credito. È possibile richiedere un documento riepilogativo delle condizioni di finanziamento all'indirizzo clapp.finance/corporate-credit-line.

Informazioni su Clapp

Clapp è una piattaforma di finanza crypto fondata nel 2025, attiva in oltre 130 Paesi, che offre agli utenti un portafoglio digitale, servizi di compravendita e scambio di crypto, soluzioni di risparmio, prestiti garantiti da crypto tramite linee di credito flessibili e una carta di pagamento. Clapp for Business offre soluzioni di credito aziendale; prossimamente saranno inoltre disponibili carte per le spese aziendali e servizi di liquidità su più blockchain. Segui Clapp su X e LinkedIn.

Contatto media

Alicia KtoridesResponsabile PR e Comunicazioneaktorides@clapp.finance clapp.finance

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