Comunicato stampa sull'evento 'Appuntamento con la moda e l'arte di Cina e Italia' al Museo nazionale cinese della seta

HANGZHOU, Cina, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Il 20 febbraio, il Museo nazionale cinese della seta di Hangzhou ha ospitato l'Appuntamento con la moda e l'arte di Cina e Italia, un evento fonte di ispirazione che ha richiamato ospiti illustri, tra cui rappresentanti del Consolato generale italiano a Shanghai, dell'Istituto Marangoni Shanghai, professori della Scuola di moda, dipartimento di Scienza e Tecnologia dell'Università dello Zhejiang, il direttore del marchio Anta (rinomato marchio sportivo cinese), giovani stilisti e rappresentanti dei media.

L'evento ha svelato la fonte di ispirazione per il progetto di questa iniziativa: la collezione di importanti antichi artefatti culturali del colosso asiatico custodita presso il Museo nazionale cinese della seta. Tra questi figurano il motivo Samite di cavalli alati della dinastia Tang, il ricamo della dinastia Liao con due oche selvatiche su uno stagno con fiori di loto e i motivi su garza Luo della dinastia Song Meridionale con scettro Ruyi (a piacere) e camelie.

Gli organizzatori dell'evento ora invitano i giovani stilisti e gli studenti di moda cinesi e italiani a presentare progetti innovativi basati su questi modelli tradizionali in grado di unire la cultura antica con la moda attuale. I progetti migliori verranno selezionati per un laboratorio di moda cinese e italiana ad Hangzhou, in collaborazione con circa 10 aziende di moda cinesi.

L'evento comprenderà interventi accademici sulla moda e sull'arte di Cina e Italia, per promuovere lo scambio e la fusione di concetti di design e approfondire la collaborazione culturale tra i due paesi.

Nel mese di ottobre 2025, il progetto culminerà in una sfilata di moda e design, incentrata sull'innovazione del patrimonio culturale della Via della seta a Pechino, che presenterà modelli rivisitati ispirati ai motivi tradizionali. Per promuovere la cultura della moda a livello globale, nel 2026 si svolgerà in Italia un evento analogo.

L'appuntamento con la moda e l'arte di Cina e Italia non solo rappresenta un'entusiasmante opportunità per i giovani stilisti di entrambi i paesi desiderosi di dimostrare il proprio talento, ma apre anche nuovi percorsi per lo scambio e la cooperazione nel mondo della moda tra Cina e Italia.

L'iniziativa, che espande la sua portata globale, verrà lanciata anche in Brasile, dove giovani stilisti e studenti di moda saranno chiamati a presentare progetti per contribuire alla reinterpretazione creativa dei modelli tradizionali, fondendo l'antico patrimonio culturale con la moda moderna per un connubio perfetto tra passato e presente.

Questo evento rappresenta una nuova opportunità per l'industria della moda di Cina e Italia, e di Cina e Brasile, oltre a promuovere la trasformazione creativa e la diffusione globale della cultura della Via della seta. Siamo pronti ad accogliere i giovani designer che vorranno partecipare attivamente a questo entusiasmante progetto!

Siete invitati a farci pervenire bozzetti e proposte di design a design2025@cnsilkmuseum.org prima del 31 marzo 2025.

