Dahua Technology presenta la vita intelligente integrata e le innovazioni a IFA Berlin 2026

BERLINO, 7 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fornitore di soluzioni e servizi AIoT video-centrico leader mondiale, sta presentando il suo portafoglio in espansione di prodotti e soluzioni intelligenti a IFA Berlin 2026, evidenziando la continua innovazione dell'azienda nei suoi punti di forza tecnologici fondamentali, estendendo le capacità AIoT in una gamma più ampia di aree di business.

In occasione della fiera di quest'anno, Dahua presenta innovazioni che spaziano dalla videosorveglianza wireless ai sistemi di allarme antintrusione, dai videocitofoni ai monitor e alla sicurezza antincendio. La gamma di prodotti dimostra come Dahua stia sfruttando la propria esperienza in ambito video, intelligenza artificiale e sicurezza intelligente per rispondere a una più ampia gamma di esigenze residenziali, commerciali e professionali.

WITHS: Estensione della sicurezza professionale grazie all'innovazione wireless.

Sviluppato attorno al concetto di "Semplice, Intelligente, Sicuro", WITHS integra l'esperienza di Dahua nell'imaging professionale e nella sicurezza intelligente in un portfolio wireless flessibile, progettato per una più facile implementazione e gestione.

Grazie al supporto per Wi-Fi, 4G e controllo tramite app DMSS, WITHS contribuisce a ridurre i requisiti di cablaggio e consente di gestire comodamente le installazioni più piccole tramite dispositivi mobili, mentre la gestione basata su NVR supporta applicazioni più complesse. Le sue funzionalità intelligenti includono il rilevamento di persone, animali domestici e veicoli, il tracciamento automatico, il riconoscimento dei gesti, il riconoscimento facciale, la registrazione AOV/AOR, l'imaging WizColor e la comunicazione bidirezionale. È adatto a scenari interni, esterni, senza fili e off-grid, e include opzioni di alimentazione solare e batterie ad alta capacità.

Dahua AirShield: Protezione antintrusione wireless integrata

Dahua AirShield offre una protezione antintrusione wireless integrando i dispositivi di allarme con sistemi di videosorveglianza, videocitofonia e altri sistemi di sicurezza. Il suo protocollo RF privato Airfly supporta la trasmissione di eventi tra le centraline di allarme e le periferiche wireless, mentre RF-HD consente una rapida trasmissione di immagini e audio da dispositivi compatibili.

La soluzione supporta dispositivi cablati tramite moduli di espansione, aiutando gli utenti a modernizzare i sistemi esistenti e a ridurre i costi di aggiornamento. Basato su DoLynk Cloud, AirShield connette utenti finali, installatori e centrali di ricezione allarmi tramite DMSS e DoLynk Care. La modalità AP offre una configurazione di rete flessibile, mentre Cloud Update consente di aggiornare con un solo clic gli hub di allarme e le periferiche wireless.

Dahua WizTalk: Videocitofono residenziale intelligente

Dahua WizTalk, la serie di videocitofoni IP di punta dell'azienda, combina immagini ad alta risoluzione, funzionalità di intelligenza artificiale, sicurezza integrata e controllo domestico intelligente. Alcuni modelli di videocitofonia sono dotati di configurazione a doppia telecamera da 5 MP o 5 MP + 2 MP, visione notturna a colori, angoli di visione ultra-ampi e design panoramico a doppia lente verticale.

WizTalk supporta il rilevamento di persone, sosta prolungata, veicoli, pacchi e animali domestici, mentre alcuni modelli offrono anche il rilevamento del pianto. I suoi pannelli per interni integrano funzioni di videosorveglianza, controllo PTZ, zoom digitale e allarme antintrusione. I pannelli di controllo intelligenti della serie SCP con Android 14 supportano anche applicazioni di terze parti compatibili, consentendo la gestione di molteplici funzioni tramite un'interfaccia unificata.

Ulteriori innovazioni tecnologiche oltre la sicurezza

Oltre a questi punti salienti principali, Dahua presenta anche soluzioni antincendio e monitor da gioco, a ulteriore dimostrazione dell'ampiezza del portafoglio prodotti in continua espansione dell'azienda. Wisualarm estende le capacità di Dahua alle applicazioni professionali di rilevamento e allarme antincendio, tra cui la protezione antincendio connessa e il rilevamento precoce degli incendi assistito dall'intelligenza artificiale, mentre i monitor Dahua soddisfano le esigenze di visualizzazione in ambito commerciale, nel settore del gaming e residenziale.

" L'IFA ci offre l'opportunità di mostrare sia la profondità della nostra competenza tecnologica sia l'ampiezza del nostro portafoglio in crescita", ha affermato Eason Rao, Direttore Generale dei Prodotti per l'Estero di Dahua. "Continuiamo a rafforzare le nostre attività principali, esplorando al contempo nuove opportunità e sviluppando soluzioni che portino la tecnologia intelligente a un numero sempre maggiore di applicazioni e clienti."

Scopri Dahua all'IFA 2026!

I visitatori potranno scoprire le ultime tecnologie di Dahua attraverso dimostrazioni dal vivo e parlare direttamente con i team di prodotto e commerciali dell'azienda in merito alle loro applicazioni e allo sviluppo. Grazie al suo portfolio diversificato, Dahua continua a rafforzare le sue attività principali, esplorando al contempo nuove opportunità per portare la tecnologia intelligente a un numero sempre maggiore di clienti e scenari.

IFA Berlin 2026 | 4-8 settembre 2026 | Berlino, Germania Stand Dahua: H1.2 (-173)

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