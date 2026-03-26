DJI Avata 360 definisce un nuovo livello di volo FPV immersivo a 360°

Dotato del sistema di imaging di punta da 1 pollice di DJI, della trasmissione video O4+ e del rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, permette ai creator di effettuare con facilità riprese a 360° in 8K, volando con la massima sicurezza.

SHENZHEN, Cina, 26 marzo 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi Avata 360. Progettato per stimolare una creatività infinita in un'unica ripresa1, il nuovo drone di punta 8K 360° di DJI offre immagini a 360° con sensori equivalenti da 1 pollice1 per riprese video HDR a 8K/60 fps. Inoltre, il potente sistema di trasmissione video O4+ e il rilevamento degli ostacoli1 di DJI permettono ai creator di vedere più lontano, con un'esperienza di volo più stabile, più sicura e ancora più immersiva. Abbinato a DJI Goggles e ai DJI Motion Controller, l'ultimo arrivato dell'apprezzata serie Avata offre un'esperienza di volo immersiva a 360° con tutto il brivido dell'FPV. I creator possono anche utilizzare i radiocomandi DJI per catturare una vista a 360° completa in un unico volo, che può essere successivamente rielaborata da qualsiasi prospettiva, trasformando una singola ripresa in molteplici possibilità creative.

Imaging straordinario, creatività senza limiti

Avata 360 offre due diversi obiettivi che possono essere alternati in modo fluido. L'obiettivo a 360° utilizza sensori equivalenti a 1 pollice1 che catturano immagini a 360° con ricchi dettagli per video HDR a 8K/60 fps1 e foto da 120 MP. Con pixel grandi da 2,4 μm e l'ampia gamma dinamica, anche luci e ombre vengono catturate con una straordinaria nitidezza. Sia i video che le foto possono essere esportati direttamente o rielaborati in post-produzione. D'altra parte, la modalità Obiettivo singolo consente ai creator di effettuare riprese in stile Avata classico in 4K/60fps1.

Trasmissione video potente, volo immersivo

Avata 360 è dotato del sistema di trasmissione video O4+ di punta di DJI, che offre live feed stabili e nitidi per voli più fluidi e immersivi. Le sue eccellenti capacità anti–interferenza consentono la trasmissione in alta definizione e ad alta frequenza di fotogrammi a 1080p/60 fps e supportano una portata fino a 20 km1.

Volate con sicurezza, create con facilità

Avata 360 offre fino a 23 minuti di autonomia di volo1 e include diverse funzioni di sicurezza standard, tra cui il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli in notturna1 e i paraeliche integrati. Se danneggiata, la lente della fotocamera può essere sostituita facilmente con il kit lente di ricambio con strumenti per DJI Avata 360 (venduto separatamente). Offre inoltre un'esperienza eccezionale nella creazione di contenuti aerei, in cui una singola ripresa realizzata con l'imaging a 360° del drone può essere trasformata in molteplici straordinarie creazioni in post-produzione tramite le app DJI Fly e DJI Studio, tra cui:

Voli FPV e riprese aeree in un unico drone

Avata 360 combina la libertà creativa di una fotocamera a 360° con l'emozione del volo FPV come mai prima d'ora. Può essere pilotato con i radiocomandi DJI (RC 2, RC-N2, RC-N3) per movimenti di camera precisi, permettendo ai creator di scoprire nuovi modi per realizzare spettacolari riprese aeree. DJI Goggles e i DJI Motion Controller offrono un'esperienza di volo ancora più immersiva con imaging a 360° in 1080p/60 fps. Come con Avata 2, con DJI RC Motion 3 anche i principianti potranno eseguire acrobazie aeree come il drifting.

Prezzo e disponibilità

DJI Avata 360 è disponibile per l'acquisto su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati, con spedizione a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per DJI Avata 360. Il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi allontanamenti involontari, collisioni e danni causati da contatto con l'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale e la spedizione gratuita. Per un elenco completo dei dettagli, visitare: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://www.dji.com/avata-360

1 Supportato solo da determinate modalità di ripresa o con accessori specifici. Tutti i dati sono stati acquisiti utilizzando un modello di produzione di DJI Avata 360 in un ambiente controllato. L'esperienza effettiva può variare. Per ulteriori dettagli, visitare https://www.dji.com/avata-360.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940927/image_5030739_25074121.jpg

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