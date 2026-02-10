DLG lancia LuxuryIQ MCP: il primo AI Data Integration Layer del settore del lusso

GINEVRA, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- DLG (Digital Luxury Group) oggi annuncia LuxuryIQ MCP, la prima integrazione Model Context Protocol progettata specificamente per il settore del lusso.

L'integrazione offre ai dirigenti del settore del lusso l'accesso in linguaggio naturale a 1,4 miliardi di dati, informazioni proprietarie e pubbliche supportate da vent'anni di esperienza di DLG. È direttamente collegata a ChatGPT, Claude, Copilot e Gemini Enterprise. Il risultato: analisi strategiche che prima richiedevano settimane ora disponibili in pochi minuti e basate su dati verificati, non su ipotesi dell'IA.

Affrontare gli ostacoli all'adozione dell'IA

Il settore della business intelligence, che vale 38 miliardi di dollari, ha in gran parte trascurato le esigenze specifiche del settore del lusso. Il recente studio State of AI in Luxury (Stato dell'IA nel settore del lusso) condotto da DLG su oltre 250 dirigenti dell'industria ha rivelato che, mentre il 71% concorda sul fatto che l'adozione dell'IA non può essere rimandata, il 38% cita la frammentazione dei dati come principale ostacolo, e il 32% segnala una carenza di talenti specifici nel campo dell'IA. LuxuryIQ MCP supera questi ostacoli rendendo accessibili informazioni di mercato affidabili attraverso una semplice conversazione.

Come funziona

Il Model Context Protocol (MCP) è uno standard aperto che consente agli assistenti IA di connettersi in modo sicuro a fonti di dati esterne. LuxuryIQ MCP collega i database proprietari di DLG - performance sui social media, attività pubblicitarie, domanda di ricerca, prezzi al dettaglio e sul mercato secondario (mercato grigio, usato) e informazioni sulla concorrenza - direttamente agli strumenti di IA già utilizzati dai team, eliminando il rischio di allucinazioni dell'IA generica.

La piattaforma monitora oltre 185 marchi di lusso nei settori dell'orologeria, della gioielleria, della moda e del beauty presenti in 64 mercati.

"I marchi di lusso che adotteranno per primi l'intelligenza artificiale supereranno i concorrenti che ancora attendono giorni per ricevere i report degli analisti", afferma Pablo Mauron, Managing Partner di DLG. "LuxuryIQ MCP rende questo vantaggio accessibile oggi stesso".

LuxuryIQ MCP è ospitato su un'infrastruttura fornita da Ogment e sarà disponibile per le aziende clienti di DLG a partire dal primo trimestre del 2026.

Informazioni su DLG

La società privata DLG (Digital Luxury Group) combina vent'anni di esperienza nel settore del lusso con 1,4 miliardi di dati proprietari, che costituiscono la base della sua piattaforma LuxuryIQ. La società serve oltre 80 aziende clienti con sede a Ginevra, Shanghai e New York.

