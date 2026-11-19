Burj Park ritorna con la sua esperienza di biglietteria premium, con una domanda destinata a salire

Con la tecnologia avanzata dei fuochi d'artificio cresce l'attrattiva per il conto alla rovescia che il mondo recita ogni anno

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 19 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Emaar ha annunciato oggi una collaborazione storica con il Cirque du Soleil per Emaar NYE 2027, portando uno dei nomi più riconosciuti nell'intrattenimento dal vivo a Downtown Dubai per una straordinaria celebrazione di Capodanno.

Per oltre un decennio, centinaia di milioni di persone hanno visto Downtown Dubai accogliere il nuovo anno. Il 31 dicembre 2026, questa tradizione raggiungerà nuove vette mentre gli artisti del Cirque du Soleil si uniranno al conto alla rovescia, esibendosi nel contesto di una spettacolare produzione dal vivo sullo sfondo del Burj Khalifa, della fontana di Dubai e dell'iconico skyline della città.

La collaborazione segna un nuovo capitolo per Emaar NYE, con l'arte di fama mondiale del Cirque du Soleil integrata in una produzione più grande progettata per offrire un'esperienza indimenticabile al pubblico di Dubai e di tutto il mondo.

I fuochi d'artificio di quest'anno presenteranno anche una tecnologia e un design migliorati, basandosi sullo spettacolo caratteristico che ha consacrato Downtown Dubai come una delle destinazioni di Capodanno più celebrate al mondo.

Burj Park offrirà ancora una volta un'esperienza premium con biglietto, offrendo agli ospiti un ambiente dedicato, intrattenimento esclusivo e viste eccezionali delle celebrazioni. Con la domanda che cresce di anno in anno e il Cirque du Soleil che si unisce al programma per la prima volta, si prevede che i biglietti saranno molto ricercati.

Le date di rilascio dei biglietti, le categorie e i dettagli della prenotazione saranno annunciati presto attraverso i canali ufficiali di Emaar.

Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar, ha dichiarato: "L'ambizione di Dubai è sempre stata quella di guardare al futuro e creare esperienze che catturino l'immaginazione del mondo. Emaar NYE 2027 incarna questo spirito, grazie alla sinergia tra Downtown Dubai con la sua imponenza, i fuochi d'artificio migliorati e la straordinaria arte del Cirque du Soleil. Vogliamo che tutti coloro che festeggiano con noi sentano l'energia, la fiducia e le possibilità che definiscono questa città mentre ci prepariamo ad accogliere un nuovo anno".

La collaborazione promette di rendere Emaar NYE 2027 una delle celebrazioni più ambiziose mai realizzate di Downtown Dubai, affiancando il suo conto alla rovescia famoso in tutto il mondo a una nuova dimensione di intrattenimento dal vivo.

Ulteriori dettagli su Emaar NYE 2027, inclusi il rilascio dei biglietti e l'esperienza più ampia dell'evento, saranno annunciati presto tramite il sito web ufficiale NYE, mydubainewyear.emaar.com e i canali ufficiali di Emaar. Non perdetevi gli aggiornamenti. Questo è un evento a cui vale la pena assistere di persona, non fatevelo raccontare da chi era presente.

CONTATTO: Sarah Moustafa PR@emaar.ae

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