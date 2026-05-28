Enlit Africa 2026: Huawei lancia una soluzione per sottostazioni intelligenti per l'Africa subsahariana

CITTÀ DEL CAPO, Sudafrica, 28 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Il 20 maggio, Huawei ha ospitato il Southern Africa Electric Power Summit in occasione di Enlit Africa 2026, il principale incontro del continente dedicato ai settori dell'energia elettrica, idrica e energetica. Il vertice ha riunito leader del settore e partner, tra cui la sudafricana Eskom, la ghanese BPA, la Transmission Company of Nigeria (TCN) e l'International Council on Large Electric Systems (CIGRE) sul tema "Costruire i sistemi energetici del futuro, dando spazio alla crescente produttività dell'intelligenza digitale". Durante il summit, Huawei, insieme ai suoi partner, ha presentato la soluzione per sottostazioni intelligenti per l'Africa subsahariana, ideata per accelerare la trasformazione digitale del settore energetico nella regione.

In occasione del discorso principale di apertura di Enlit Africa 2026, Wang Guoyu, Vicepresidente di Electric Power Digitalization BU di Huawei, ha tenuto un discorso dal titolo "Promuovere l'intelligenza collettiva, potenziare il futuro del sistema energetico". Ha affermato che, poiché il modello prosumer orientato al futuro sta diventando il nuovo paradigma per la transizione energetica, il sistema energetico si trova in un punto cruciale, in fase di transizione verso l'intelligenza artificiale. Comunicazione, digitalizzazione e IA stanno ridefinendo i sistemi energetici principali. L'IA e le tecnologie digitali sono i fattori chiave che stanno plasmando l'intera catena del valore dell'energia, dalla generazione e trasmissione alla distribuzione. Huawei proseguirà nell'offrire funzionalità di IA all'avanguardia e tecnologie di comunicazione affidabili, che alimentino diversi scenari, consentendo alle aziende di servizi pubblici africane di passare a una nuova fase di intelligenza artificiale.

Durante il summit, Huawei, in collaborazione con CIGRE e Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., ha lanciato la soluzione per sottostazioni intelligenti per l'Africa subsahariana. Questo lancio evidenzia l'impegno di Huawei nel promuovere l'ammodernamento intelligente delle sottostazioni in tutto il continente grazie a partnership.

Anche diversi rappresentanti di aziende di servizi pubblici africane hanno condiviso le loro opinioni. "Questa soluzione integra video intelligenti, algoritmi di IA e reti wireless sicure per sostituire quattro operazioni manuali chiave con l'automazione intelligente: monitoraggio, ispezione, lettura dei contatori e analisi", ha dichiarato un rappresentante. "Ciò consente al personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della sottostazione di monitorare a distanza l'intera stazione. I tempi di ispezione sono stati ridotti da giorni a minuti, e i costi di manodopera per l'esercizio e la manutenzione hanno subito un calo del 70%. La nostra partnership con Huawei ha dotato, per la prima volta, la nostra rete di trasmissione di funzionalità di rilevamento digitale complete, consentendo un vero passaggio dalla riparazione reattiva all'allerta proattiva".

Dopo il summit, Huawei, con CIGRE e 450 MHz Alliance, ha organizzato una tavola rotonda sulle reti wireless private e sulle reti di telecomunicazione ad alta potenza. Gösta Kallner, presidente esecutivo della 450 MHz Alliance, ha evidenziato che la rete wireless privata delle aziende di servizi pubblici, creata sullo spettro a 450 MHz, è diventato il pilastro, che garantisce un funzionamento affidabile e sostenibile della rete elettrica, grazie alla sua ampia copertura, al suo ecosistema diversificato e alle sue capacità di evoluzione pronte per il futuro. Un rappresentante del CIGRE ha aggiunto, dal punto di vista della standardizzazione internazionale, che un quadro unificato a livello tecnico e la condivisione delle migliori pratiche a livello globale sono essenziali per accelerare la trasformazione digitale delle reti elettriche. Tutti i partecipanti concordavano sul fatto che la creazione di un'infrastruttura di comunicazione energetica onnipresente, sicura ed efficiente è fondamentale per supportare i nuovi sistemi energetici e conseguire uno sviluppo energetico sostenibile in Africa.

Per ulteriori informazioni:https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

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