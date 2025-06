Firmato il protocollo d'intesa sullo stoccaggio di energia tra REPT BATTERO e Hyosung Heavy Industries

SHANGHAI, 1 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il 27 maggio 2025, REPT BATTERO e Hyosung Heavy Industries hanno siglato un protocollo d'intesa a Seul, Corea del Sud, incentrato sui sistemi di stoccaggio di energia tramite batterie. REPT BATTERO fornirà 2,5 GWh di prodotti per lo stoccaggio di energia, promuovendo congiuntamente l'applicazione e la diffusione di questa tecnologia nel mercato globale.

Concentrandosi sulla definizione di un quadro strategico globale per lo stoccaggio di energia, REPT BATTERO fornirà celle di accumulo di energia, moduli e contenitori CC a Hyosung Heavy Industries, offrendo al contempo supporto tecnico per l'integrazione del sistema e il controllo di qualità. Farà capo a Hyosung Heavy Industries la responsabilità del marketing globale, della localizzazione regionale e della certificazione normativa. Tramite la partnership per la fornitura di 2,5 GWh, entrambe le aziende puntano a stabilire progressivamente una posizione di primo piano nel mercato globale dello stoccaggio di energia, rafforzando il loro impegno nel promuovere soluzioni energetiche scalabili e sostenibili in tutto il mondo.

Spiega Woo Tae-hee, amministratore delegato e presidente di Hyosung Heavy Industries: "Hyosung Heavy Industries si impegna a diventare un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni energetiche e questa collaborazione consoliderà ulteriormente la nostra posizione nel settore dello stoccaggio di energia. Collaboreremo con REPT BATTERO per offrire prodotti e servizi innovativi ai clienti di tutto il mondo".

Aggiunge Feng Ting, amministratore delegato e presidente di REPT BATTERO: "Questo accordo segna una svolta nella sinergia di mercato tra le aziende cinesi e sudcoreane nel settore dello stoccaggio di energia. Le batterie per lo stoccaggio di energia ad alta efficienza sviluppate da REPT BATTERO – una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di tecnologie per batterie – completano il vasto know-how di Hyosung Heavy Industries nel settore energetico globale. Tramite una profonda cooperazione, le due aziende offriranno prodotti e servizi professionali a un maggior numero di clienti esteri".

REPT BATTERO e Hyosung Heavy Industries hanno ribadito il loro impegno a consolidare questa partnership strategica per rafforzare la collaborazione nei mercati internazionali, affrontare insieme le sfide del cambiamento climatico e contribuire con intuizioni e soluzioni cinesi e coreane alla transizione energetica globale.

Informazioni su Hyosung Heavy Industries

Hyosung Heavy Industries, fondata nel 1977, è una delle principali imprese coreane, riconosciuta per la sua competitività a livello mondiale nel settore delle apparecchiature elettriche ad alta e altissima tensione e delle infrastrutture energetiche.

Hyosung detiene la principale quota di mercato per i trasformatori di potenza in Corea, detiene circa il 40% della quota di mercato nazionale per quanto riguarda i motori elettrici a bassa tensione e ha realizzato oltre 10 trilioni di KRW in vendite di interruttori automatici a livello sia locale che globale. In Europa, Hyosung è leader nel mercato dei trasformatori da 400 kV, soprattutto in Norvegia, con una quota di mercato superiore all'80%.

Grazie a decenni di esperienza nello sviluppo di servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) e a solide capacità di ingegneria di sistema, Hyosung Heavy Industries fornisce sistemi di alimentazione ad alta affidabilità in Medio Oriente, nel Sud-est asiatico, nelle Americhe e in Europa.

Affrontando le tendenze globali verso la decarbonizzazione, la decentralizzazione e la digitalizzazione nel settore energetico, Hyosung si sta posizionando come un fattore chiave per una trasformazione energetica globale sostenibile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2699603/image_5018249_4048761.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/firmato-il-protocollo-dintesa-sullo-stoccaggio-di-energia-tra-rept-battero-e-hyosung-heavy-industries-302470098.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire