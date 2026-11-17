Il parere del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali è la prima pietra miliare regolamentare europea di Fortvita; se approvato, Zybrivo potrà ampliare le opzioni di trattamento di prima linea per i pazienti idonei con cancro polmonare in Europa

PALO ALTO, California, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Fortvita Biologics (Fortvita), membro del gruppo Innovent (Innovent Biologics, Inc., codice titolo HKEX: 01801), ha annunciato oggi di avere ricevuto il primo parere positivo del CHMP dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Il CHMP raccomanda l'autorizzazione all'immissione in commercio di Zybrivo® (sintilimab) in combinazione con la chemioterapia per il trattamento di prima linea di adulti idonei affetti da cancro polmonare non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso avanzato. Se approvato dalla Commissione europea, Zybrivo potrà offrire ai pazienti idonei in tutta Europa l'accesso a una nuova opzione di trattamento di prima linea. Il parere positivo è supportato dai risultati dello studio di fase 3 ORIENT-11 (NCT03607539).

"Il parere positivo del CHMP segna una pietra miliare significativa nel percorso di globalizzazione di Fortvita, rafforzando il nostro impegno a offrire terapie innovative ai pazienti di tutto il mondo", ha dichiarato Jamie Freedman, MD, PhD, Chief Medical Officer di Fortvita. "L'Europa è un pilastro chiave della strategia di globalizzazione di Fortvita per offrire farmaci innovativi ai pazienti al di là della Cina. In attesa della decisione della Commissione europea, stiamo rafforzando le nostre capacità per sostenere l'accesso dei pazienti al trattamento nei principali mercati europei. Se approvato, Zybrivo sarebbe il nostro primo farmaco a portare avanti questa strategia, offrendo un'opzione di trattamento aggiuntiva ai pazienti idonei con cancro polmonare avanzato non a piccole cellule non squamoso e aprendo la strada a future terapie dalla nostra pipeline in espansione."

In seguito al parere positivo del CHMP, la Commissione europea dovrebbe emettere una decisione finale sull'autorizzazione all'immissione in commercio nei prossimi mesi. In caso positivo, l'autorizzazione sarà valida in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea (UE), nonché in Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Sintilimab è un'immunoterapia costituita da un anticorpo monoclonale di immunoglobulina G4 (IgG4) completamente umano che si lega alla proteina della morte cellulare programmata 1 (PD-1).

La raccomandazione del CHMP si basa sui risultati di ORIENT-11, uno studio di fase 3 randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo condotto su 397 pazienti adulti con NSCLC non squamoso localmente avanzato, metastatico o ricorrente senza aberrazioni genomiche EGFR o ALK, indipendentemente dall'espressione del ligando 1 di morte programmata (PD-L1). I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 2:1 per ricevere sintilimab o placebo, ciascuno in combinazione con pemetrexed e chemioterapia a base di platino. L'endpoint primario era la sopravvivenza libera da progressione (PFS), valutata da un comitato di revisione radiologica indipendente in cieco.

In ORIENT-11, sintilimab unito alla chemioterapia ha dimostrato una riduzione del 52% del rischio di progressione della malattia o di morte (mediana PFS: 8,9 rispetto a 5,0 mesi) e una riduzione del 35% del rischio di morte (mediana di sopravvivenza complessiva (OS): 24,2 rispetto a 16,8 mesi) rispetto al placebo unito alla chemioterapia.

Questi risultati dimostrano il beneficio clinico del sintilimab in combinazione con la chemioterapia e il suo potenziale quale ulteriore opzione di trattamento di prima linea per i pazienti idonei con NSCLC non squamoso avanzato in Europa.

Il profilo di sicurezza di sintilimab in combinazione con la chemioterapia è risultato coerente con i profili di sicurezza noti degli inibitori PD-1 e degli agenti chemioterapici utilizzati, senza che siano stati identificati nuovi segnali di sicurezza. Ulteriori dettagli sono disponibili su clinicaltrials.gov, utilizzando l'identificatore NCT03607539.

Zybrivo in combinazione con pemetrexed e chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da cancro polmonare non a piccole cellule non squamoso (NSCLC) che non presentano anomalie genomiche del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) o della chinasi del linfoma anaplastico (ALK) e che presentano:

• NSCLC localmente avanzato e non sono candidabili alla resezione chirurgica o alla chemioradioterapia a scopo curativo, o

• NSCLC metastatico.

Sul cancro del polmone non a piccole cellule Il cancro del polmone è la principale causa di morte per cancro nell'UE. Esso rappresenta circa un decesso su cinque per cancro.1 Nel 2022, nell'UE sono stati diagnosticati circa 319.000 casi di cancro ai polmoni.2 Il cancro ai polmoni non a piccole cellule (NSCLC) è la forma più comune della malattia e rappresenta l'85-90% di tutti i tumori ai polmoni.3

Su Sintilimab Sintilimab è un'immunoterapia sviluppata da Innovent Biologics. Si tratta di un anticorpo monoclonale completamente umano di immunoglobulina G4 (IgG4) che si lega alla proteina della morte cellulare programmata 1 (PD-1): una proteina che può impedire al sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali, e sintilimab blocca la sua interazione con i ligandi PD-L1 e PD-L2.4 Fortvita Biologics (Ireland) Limited è il titolare proposto dell'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE.

Sintilimab è stato approvato in Cina per dieci indicazioni, che comprendono il cancro del polmone non a piccole cellule squamoso, il cancro del polmone non a piccole cellule non squamoso (inclusi l'NSCLC non squamoso EGFR/ALK non mutato e l'NSCLC non squamoso dopo fallimento del trattamento con inibitori della tirosin-chinasi (TKI) dell'EGFR), il carcinoma epatocellulare, l'adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea, il cancro esofageo a cellule squamose, il cancro dell'endometrio, il cancro del colon, il carcinoma a cellule renali e il linfoma di Hodgkin classico. In Cina, sintilimab è stato utilizzato per il trattamento di circa 3 milioni di pazienti.5

Informazioni importanti sulla sicurezza Le informazioni sul prodotto Zybrivo saranno disponibili presso l'Agenzia europea per i medicinali a seguito della decisione della Commissione europea.

Queste informazioni sono destinate a un pubblico globale. Le indicazioni del prodotto variano a seconda della regione.

Su Fortvita Fortvita Biologics, membro del gruppo Innovent, guida lo sviluppo e la commercializzazione dei farmaci di Innovent Biologics al di fuori della Cina in collaborazione con i propri partner. L'azienda si dedica a offrire nuove opzioni di trattamento ai pazienti di tutto il mondo, facendo avanzare le terapie in fase clinica e ampliando l'accesso ai farmaci esistenti di Innovent.

Con sede nella San Francisco Bay Area, Fortvita combina i punti di forza di Innovent nella scoperta, nello sviluppo e nella produzione con le proprie capacità di sviluppo e di commercializzazione in Asia, Europa, Australia e Stati Uniti. Il suo portafoglio si concentra sull'oncologia e si sta espandendo alle malattie cardiovascolari e metaboliche, alle malattie autoimmuni e all'oftalmologia. Maggiori informazioni sono disponibili su www.fortvitabio.com o seguendo Fortvita su LinkedIn.

Su Innovent Innovent è una società biofarmaceutica leader fondata nel 2011 con la missione di mettere a disposizione dei pazienti di tutto il mondo prodotti biofarmaceutici accessibili e di alta qualità. La società scopre, sviluppa, produce e commercializza farmaci innovativi per il trattamento di alcune delle malattie più difficili da affrontare. Le sue terapie pionieristiche trattano il cancro, le malattie cardiovascolari e metaboliche, autoimmuni e oftalmologiche. Innovent ha lanciato 20 prodotti sul mercato. Ha 1 candidato farmaco in esame presso la National Medical Products Administration (NMPA) cinese, 6 in fase 3 o di studio clinico registrativo e altre 20 molecole in fase clinica iniziale.

Innovent ha stretto più di 30 partnership strategiche con attori globali come Eli Lilly, Roche, Takeda, Pfizer, Sanofi, Incyte e MD Anderson Cancer Center, per un valore complessivo di oltre 350 miliardi di RMB. Questi sforzi hanno stabilito un punto di riferimento per l'internazionalizzazione outbound di alta qualità dell'innovativa industria farmaceutica cinese.

Guidata dal motto "Start with Integrity, Succeed through Action", Innovent mantiene i più alti standard delle pratiche del settore e lavora in forma collaborativa per far progredire l'industria biofarmaceutica in modo da rendere ampiamente accessibili farmaci di prima qualità.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.innoventbio.com oppure seguendo Innovent su Facebook e LinkedIn.

Dichiarazione Fortvita non raccomanda l'uso di farmaci/indicazioni non approvati.

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