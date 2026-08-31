HUAWEI AppGallery e GameCenter concludono una settimana all'insegna del gioco insieme alla Gamescom 2026

Cinque giorni di giochi dal vivo, attività della comunità e premi esclusivi riuniscono i giocatori a Colonia

COLOGNE, Germania, 31 agosto 2026 /PRNewswire/ -- HUAWEI AppGallery e GameCenter hanno chiuso un'indimenticabile Gamescom 2026, offrendo cinque giorni di giochi senza sosta che hanno riunito giocatori da tutto il mondo. Dal 26 al 30 agosto, lo stand Huawei presso la Hall 7, Booth B.031, è stato pieno di energia mentre i visitatori si sono immersi nel gameplay pratico, nelle sfide competitive e in una celebrazione dei titoli disponibili nell'ecosistema di Huawei.

Una vetrina costruita con partner di primo piano

La vetrina di quest'anno ha riunito i migliori sviluppatori e franchise, guidati da Mini Games Collection di GameCenter, Petal Paws di SkyFu, World of Tanks Blitz di Wargaming e MapleStory R:Evolution di Rastar Games. Evolution di Rastar Games. I visitatori hanno anche apprezzato Asphalt Legends di Gameloft, State of Survival di FunPlus, Infinity Kingdom di YOOZOO e Motto Immortal di GOAT Games, con proposte per ogni tipo di giocatore, dalle corse e dalla strategia all'avventura e al divertimento casuale. "I giocatori europei sono incredibilmente entusiasti, e vederli sperimentare Petal Paws in prima persona allo stand è stato uno dei momenti più importanti per noi", ha detto uno sviluppatore di SkyFu. "Gamescom è il luogo perfetto per connettersi con questa comunità e la risposta è stata al di là di ciò che speravamo".

Divertimento e gioco nell'area dello stand

Lo stand è stato progettato per i giocatori che volevano entrare subito nel vivo dell'azione. Durante l'evento i giocatori hanno partecipato a quiz di gioco per guadagnare premi, partecipato a rapide sfide di gioco presso lo stand e sul palco principale, e raccolto timbri in diverse aree per avere la possibilità di vincere all'estrazione a premi. Il risultato è stato un hub interattivo in cui scoperta e gioco andavano di pari passo e dove i fan potevano connettersi ai giochi che amavano.

Un momento straordinario sul palco principale

Ogni giorno ha proposto un nuovo protagonista, da Mini Games e Petal Paws a State of Survival e MapleStory R: Evolution, con Infinity Kingdom e Motto Immortal anch'essi protagonisti a turno. Il momento clouè arrivato il 29 agosto, data chiave per lo stand di AppGallery, quando il palco principale ha ospitato due attività principali: uno spettacolo interattivo con World of Tanks Blitz di Wargaming, che combina quiz del pubblico e sfide di gameplay one-on-one rapide, e un secondo alimentato da Asphalt Legends. Si è rivelato il momento clou della settimana sia per i giocatori competitivi che per i fan. "Tante attività sul palco e tanti regali da vincere, è stato onestamente uno dei miei stand preferiti alla Gamescom", ha detto un visitatore. Ho avuto modo di provare giochi a cui non avevo mai giocato prima e sono andato via con un premio. Torner ò sicuramente l'anno prossimo."

Offerte e premi esclusivi per la Comunità

La celebrazione si è estesa ben oltre i giochi stessi. Durante l'evento, AppGallery offriranno ai giocatori coupon esclusivi con sconti fino al 25% nella maggior parte dei Paesi europei. I visitatori fortunati si sono inoltre aggiudicati una serie di premi Huawei, tra cui HUAWEI FreeClip, HUAWEI FreeBuds 7i e HUAWEI Band 10, insieme a borse e badge collezionabili AppGallery e Game Center che sono diventati rapidamente ricordi ricercati dell'evento.

L'avventura continua

Gamescom 2026 si sarà anche conclusa, ma la comunità continua a crescere. I giocatori possono installare HUAWEI AppGallery per esplorare una collezione curata di titoli di punta, sbloccare premi esclusivi e rimanere in contatto con i giocatori di tutto il mondo. Per mantenere lo slancio tutto l'anno, unisciti alla conversazione su Discord su https://discord.gg/appgalleryeu e segui la pagina Facebook di AppGallery su https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage per le ultime notizie, eventi e offerte.

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