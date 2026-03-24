IDEMIA Secure Transactions sostiene l'introduzione obbligatoria a livello nazionale dei segnalatori di emergenza in Spagna grazie alla sua connettività sicura

COURBEVOIE, Francia, 24 marzo 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), leader mondiale per le soluzioni di connettività sicura, sta contribuendo a una profonda trasformazione della sicurezza stradale in Spagna, garantendo la connettività sicura per i segnalatori di emergenza V-16 connessi, in collaborazione con i principali operatori di rete mobile in Europa, tra cui Telefónica, Vodafone e MasOrange. Questi dispositivi salvavita vengono ora implementati a livello nazionale nell'ambito di una nuova normativa volta a garantire una maggiore protezione dei conducenti e a migliorare la gestione del traffico.

Connettività sicura per la sicurezza dei conducenti

Dal 1° gennaio 2026, in Spagna, i tradizionali triangoli di emergenza sono stati sostituiti dai segnalatori V-16 connessi. A differenza degli strumenti di sicurezza passiva, questi dispositivi compatti trasmettono automaticamente la posizione di un veicolo fermo alla Direzione Generale del Traffico (DGT) spagnola tramite la piattaforma DGT 3.0[1]. Ciò consente alle autorità di avvisare in tempo reale gli altri utenti della strada e di intervenire più rapidamente in caso di incidenti.

Grazie alla collaborazione con Telefónica, Vodafone e MasOrange, tre partner di lunga data, IDEMIA Secure Transactions fornisce la tecnologia SIM sicura integrata che consente a questi segnalatori certificati di comunicare in modo affidabile. Oggi, IST supporta la maggior parte dei segnalatori V-16 certificati dalla DGT nel Paese, con un'incidenza prevista su circa 30 milioni di veicoli, rendendola la più grande iniziativa europea per la sicurezza stradale connessa.

La tecnologia alla base della soluzione è progettata per essere semplice e affidabile. Ogni segnalatore utilizza una connettività cellulare a basso consumo per inviare automaticamente la propria posizione anonima una volta attivato. Sfruttando le funzionalità SIM di IDEMIA Secure Transactions, la soluzione garantisce un provisioning sicuro e una trasmissione dei dati crittografata, consentendo la comunicazione con la piattaforma DGT e la gestione a lungo termine del ciclo di vita dei dispositivi. Non è richiesta alcuna associazione con smartphone né alcuna configurazione da parte dell'utente, il che garantisce che il dispositivo funzioni in modo anonimo e immediato anche in situazioni di emergenza. Il sistema è progettato per operare a livello nazionale e funzionare in modo affidabile per un minimo di 12 anni.

Un progetto pionieristico in Europa per le autorità

Questa implementazione su larga scala, offerta da IDEMIA Secure Transactions, dimostra come una connettività IoT sicura possa offrire vantaggi concreti in termini di sicurezza pubblica. Sottolinea inoltre l'importanza crescente delle tecnologie connesse nella creazione di ecosistemi di mobilità più intelligenti e sicuri in tutta Europa. Essendo la prima implementazione di questo tipo a livello nazionale in Europa, il programma spagnolo V-16 potrebbe rappresentare un punto di riferimento per altri paesi che intendono intraprendere iniziative in materia di sicurezza stradale connessa.

"In qualità di azienda spagnola, Telefónica è estremamente orgogliosa di contribuire alla realizzazione di questo ambizioso programma nazionale. Fornendo connettività IoT, ci impegniamo a renderela gestione del traffico più intelligente, a migliorare la sicurezza stradale e a promuovere lo sviluppo di servizi stradali più efficienti, in collaborazione con partner come IDEMIA Secure Transactions, sottolineando l'importanza delle nostre soluzioni per la società", ha affermato Javier GARCÍA OCÓN, responsabile dei prodotti di connettività IoT presso Telefónica Tech.

"In qualità di fornitore di soluzioni IoT/M2M, Orange contribuisce a rendere l'esperienza di guida più sicura tramite i segnalatori V‑16. Sfruttando la nostra tecnologia NB‑IoT e implementando dispositivi certificati integralmente nel nostro laboratorio accreditato, garantiamo una connettività affidabile e i più elevati standard in termini di prestazioni e sicurezza in collaborazione con un leader del settore come IDEMIA Secure Transactions", ha affermato Miguel Ángel VICTORIA, responsabile IoT B2B presso MasOrange.

"Vodafone Spagna dispone di una rete NB‑IoT all'avanguardia, implementata dal 2017 e che oggi conta oltre 16.800 siti NB‑IoT su tutto il territorio nazionale. Questa infrastruttura ci posiziona come partner tecnologico strategico nell'offerta di connettività sicura e affidabile richiesta dai segnalatori V‑16 su scala nazionale. Siamo orgogliosi che la nostra rete stia contribuendo a salvare vite umane sulle strade spagnole, trasformando l'iniziativa più grande d'Europa in materia di sicurezza stradale connessa in una realtà concreta", ha dichiarato Francisco VALLEJO, Direttore del Marketing Prodotti e Soluzioni di Vodafone Spagna.

"Con l'introduzione dell'obbligo dei segnalatori di emergenza connessi in Spagna, garantire una connettività sicura e affidabile su scala nazionale diventa fondamentale. Insieme ai nostri partner storici, come Telefónica, Vodafone e MasOrange, siamo orgogliosi di garantire una connettività costante e sicura su milioni di dispositivi di emergenza per gli anni a venire. Questa implementazione combina una tecnologia IoT sicura e all'avanguardia con una comprovata capacità di esecuzione su larga scala, rafforzando la leadership di IDEMIA Secure Transactions nel campo della connettività sicura per le infrastrutture critiche; i team di IST sono particolarmente orgogliosi di mettere in campo le soluzioni e le tecnologie che sviluppiamo per rendere il mondo un luogo più sicuro per tutti," ha affermato Fabien JAUTARD, Vicepresidente esecutivo dei servizi di connettività di IDEMIA Secure Transactions

[1] DGT 3.0 è la piattaforma per veicoli connessi di DGT che facilita l'interconnessione di tutti i soggetti che fanno parte dell'ecosistema della mobilità per offrire informazioni sul traffico in tempo reale agli utenti della strada.

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