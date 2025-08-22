Il 19 settembre Huawei presenterà a Parigi i suoi nuovi dispositivi indossabili, tablet e telefoni

PARIGI, 22 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Il 19 settembre a Parigi, Francia, Huawei organizzerà il lancio del suo prodotto innovativo "Ride the Wind". L'evento ospiterà la presentazione della nuovissima serie HUAWEI WATCH GT 6, che offre funzionalità all'avanguardia per il fitness e la salute, nonché smartphone e tablet molto attesi.

Dal suo ingresso sul mercato dei dispositivi indossabili intelligenti nel 2015, Huawei ha introdotto un'ampia gamma di prodotti che sono stati accolti con entusiasmo dai consumatori di tutto il mondo. A giugno 2025, l'azienda ha raggiunto il traguardo di oltre 200 milioni di dispositivi indossabili spediti. Nel primo trimestre del 2025, le spedizioni di dispositivi indossabili Huawei sono aumentate del 42,4% su base annua, posizionando l'azienda al primo posto nel mercato globale dei dispositivi indossabili[1].

Negli ultimi dieci anni, Huawei ha guidato l'innovazione e ridefinito i confini del settore. La serie HUAWEI WATCH GT 5 è dotata dell'innovativo sistema TruSense, che ha reso il monitoraggio della salute più che mai versatile e rapido. La serie HUAWEI WATCH 5 è dotata di funzionalità a doppia batteria, per bilanciare prestazioni di alto livello con un'eccezionale durata della batteria. La serie HUAWEI WATCH Ultimate offre modalità specifiche per immersioni, golf ed escursioni all'aperto, per gli avventurieri più audaci. Con oltre 100 modalità di allenamento, design eleganti e funzionalità personalizzabili, i prodotti Huawei alzano il livello delle prestazioni dei dispositivi indossabili.

Anche i tablet Huawei hanno conquistato gli utenti, grazie a caratteristiche come l'innovativo display PaperMatte e agli strumenti che aumentano la produttività. Il display HUAWEI PaperMatte e M-Pencil hanno reso la lettura digitale e la scrittura a mano più facili che mai, mentre app come GoPaint[2] e HUAWEI Notes hanno reso la creazione digitale nuovamente accessibile. L'evento del mese prossimo includerà anche il lancio di un'attività creativa globale GoPaint[3], per spronare una nuova generazione di creator a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

Quest'anno, anche la filosofia del marchio Huawei CBG compie un audace passo avanti. Con il lancio imminente del prodotto, Huawei punta a rafforzare il suo legame con i giovani utenti promuovendo prodotti e tecnologie di fascia alta, all'avanguardia e tecnologicamente avanzati, che superano le barriere digitali e geografiche e promuovono nuove comunità creative.

[1] Fonte dei dati: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 2025T1 [2] GoPaint è un'app di creazione digitale disponibile esclusivamente sui tablet Huawei. [3] HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity è una piattaforma per chiunque ami creare, esprimersi, ispirare la creatività e incoraggiare più persone a dedicarsi alla creazione artistica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2755349/4491398__1.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.