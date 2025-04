Il biomateriale sostenibile di Modern Meadow scelto dallo stilista Karmuel Young per la candidatura al Sustasia Fashion Prize

Karmuel Young ha creato una tuta quattro in uno realizzata in INNOVERA™ come capo finale da presentare per il concorso della Shanghai Fashion Week

NUTLEY, N.J., 1 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, azienda leader nei materiali sostenibili, ha annunciato oggi che Karmuel Young, fondatore del marchio Karmuel Young, ha utilizzato il biomateriale dell'azienda per la sua candidatura al Sustasia Fashion Prize. Young, che vive a Hong Kong, ha scelto di utilizzare INNOVERA™ di Modern Meadow, precedentemente noto come BIO-VERA®, nella sua tuta quattro in uno, che può trasformarsi da tuta a cappotto lungo, giacca corta e pantaloni.

Organizzato dalla Shanghai Fashion Designers Association e da yehyehyeh, il Sustasia Fashion Prize 2025 mira ad accelerare le pratiche sostenibili e l'innovazione nel settore della moda in Asia. Attraverso un riconoscimento in denaro e il sostegno del settore, il premio incoraggia gli stilisti a integrare nel loro lavoro principi sostenibili, materiali innovativi e nuove tecniche. Gli otto finalisti del premio, provenienti da tutta l'Asia, hanno presentato i loro lavori finali il 28 marzo a una giuria che li ha valutati in base a sostenibilità, innovazione, estetica e praticità.

"Siamo onorati che Karmuel Young abbia scelto di utilizzare il nostro biomateriale INNOVERA™ nel suo progetto per il Sustasia Fashion Prize, così da mostrare la bellezza e la versatilità dei materiali innovativi e sostenibili nell'abbigliamento", ha dichiarato David Williamson, PhD, CEO di Modern Meadow. "Noi, al pari degli organizzatori del Sustasia Fashion Prize che vogliono affrontare il tema della sostenibilità nel settore della moda, siamo ispirati dalla natura e spinti dalla volontà di introdurre nuovi materiali e processi che possano garantire un futuro più sano per il nostro pianeta".

Young, il cui marchio si concentra su un guardaroba maschile moderno, ha utilizzato per il suo modello la pelle scamosciata INNOVERA™ color cammello. Ha creato un capo multifunzionale con un tocco moderno, che gli uomini possono indossare per diversi scopi, pensato per promuovere longevità e atemporalità. Essendo INNOVERA™ progettato per riprodurre l'effetto del collagene presente nella pelle, il materiale è pronto a dare vita a infinite interpretazioni di design. È realizzato utilizzando proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, per un contenuto di carbonio rinnovabile di oltre l'80%, ed è il 25% più leggero e due volte più resistente. Può essere personalizzato nel colore, nella sensazione al tatto e nel pelo, a seconda dell'uso che lo stilista preferisce farne.

"Questo è il mio primo look convertibile e offrirà agli uomini più opzioni per declinare il proprio guardaroba in modo sostenibile e senza tempo", ha dichiarato Young. "INNOVERA™ di Modern Meadow ha tutte le caratteristiche del lusso e ha mantenuto bene la sua forma una volta applicate cuciture e bottoni. Poter fare del bene utilizzando biomateriali e riflettere sul mio impatto sulla Terra è molto importante per i miei progetti e non vedo l'ora di incorporare altri materiali di questo tipo in futuro".

Da oggi fino al 6 aprile, i progetti finalisti sarà esposti al pubblico presso la SUHE HAUS di Shanghai.

Informazioni su Modern MeadowFondata nel 2011 e con sede a Nutley, nel New Jersey, Modern Meadow progetta biomateriali innovativi ispirati alla natura. I suoi prodotti, realizzati con oltre l'80% di carbonio rinnovabile utilizzando un nuovo materiale ibrido composto da proteine vegetali e polimeri di origine biologica, sono sostenibili, più resistenti e più leggeri dei materiali tradizionali. Modern Meadow riduce la dipendenza da prodotti di origine animale e a base di petrolio senza sacrificare la qualità. I suoi materiali si integrano perfettamente nei processi produttivi esistenti nei settori automobilistico, calzaturiero, dell'arredamento e della moda. Collaborando con marchi prestigiosi come Tory Burch e leader del settore come BASF, Bader e ISA TanTec, Modern Meadow garantisce prodotti di alta qualità e completamente tracciabili. Per ulteriori informazioni visitare il sito modernmeadow.com o seguire l'azienda su LinkedIn e Instagram.

