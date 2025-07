Il responsabile scientifico di Smartee nominato professore ordinario presso la storica Università di Padova

Smartee Denti-Technology stringe una storica partnership accademica con un istituto europeo fondato 800 anni fa

ROMA, 4 luglio 2025 /PRNewswire/ -- L'Università di Padova, il secondo ateneo più antico d'Italia e tra i prime cinque al mondo, ha nominato professore ordinario di ortodonzia il Prof. Gang Shen, responsabile scientifico per la ricerca e sviluppo presso Smartee Denti-Technology e presidente esecutivo di TaiKang Dental. La nomina premia il lavoro pionieristico del Prof. Shen sulla tecnologia di riposizionamento mandibolare di Smartee e avvia una partnership per la ricerca formale tra Smartee e uno degli istituti accademici più prestigiosi d'Europa.

Alla cerimonia di nomina e alla firma della partnership di ricerca hanno assistito oltre 100 esperti in ortodonzia provenienti da tutta Italia. A differenza dei titoli onorifici, la posizione del Prof. Shen comporta responsabilità attive di insegnamento presso l'ateneo. Questa collaborazione segna un passo significativo verso una più profonda integrazione accademica tra Smartee e l'Università di Padova.

La partnership promuoverà:

Pioniere con oltre 30 anni di esperienza nel campo dell'ortodonzia, il Prof. Shen ha sviluppato un sistema diagnostico che classifica le malocclusioni in quattro tipologie facciali (concavità, convessità, deviazione e profilo facciale dritto), integrando il tradizionale sistema di classificazione di Angle. Questa struttura è alla base del sistema terapeutico di riposizionamento mandibolare Smartee GS, che integra teoria, tecnologia e dispositivi per ricostruire l'occlusione e ottimizzare l'estetica facciale.

Il suo lavoro gli è valso un posto nella classifica del 2% degli scienziati globali (2023-2024), evidenziando la sua eccezionale influenza nel settore.

In qualità di innovatore nella tecnologia degli allineatori trasparenti, Smartee continua a guidare il progresso del settore attraverso attività R&D all'avanguardia e partnership strategiche internazionali. La cattedra del Prof. Shen favorirà lo scambio accademico tra Cina ed Europa e aprirà nuove opportunità per la collaborazione tra Smartee e importanti istituti di ricerca mondiali.

Per ulteriori informazioni sulle collaborazioni accademiche e sulla tecnologia di riposizionamento mandibolare di Smartee visitare il sito www.smarteealigners.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2724711/Prof_Gang_Shen_right__Appointment_Ceremony.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-responsabile-scientifico-di-smartee-nominato-professore-ordinario-presso-la-storica-universita-di-padova-302498292.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.