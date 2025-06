La fintech norvegese Optio Incentives amplia la propria offerta globale, raggiungendo 1 milione di partecipanti su 15 mercati azionari

L'espansione globale è supportata dall'acquisizione della piattaforma software per piani azionari di Investec Wealth & Investment International

OSLO, Norvegia, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Optio Incentives, fintech scandinava specializzata in piani di incentivazione e partecipazione azionaria per dipendenti, ha acquisito la piattaforma software per piani azionari di Investec Wealth & Investment International, una divisione del gruppo bancario e di wealth management internazionale Investec Group. L'operazione sostiene l'espansione globale di Optio e accelera la sua traiettoria di crescita annuale, che ha superato l'80% sin dalla sua fondazione. Inoltre, offre accesso a relazioni consolidate con i clienti, un'infrastruttura altamente scalabile e un team esperto che gestisce la piattaforma.

"Con questa acquisizione, ampliamo la nostra offerta nel Regno Unito e in Sudafrica, rafforzando significativamente la nostra presenza globale," afferma Christoffer Herheim, CEO e co-fondatore di Optio Incentives. "Stiamo anche integrando il team altamente qualificato che ha sviluppato la piattaforma, garantendo continuità, conoscenza dei clienti e profonda competenza nel settore sin dal primo giorno."

La piattaforma acquisita supporta attualmente oltre 60 società quotate alla Borsa di Londra con piani di incentivazione e partecipazione azionaria per i dipendenti, offrendo a Optio un accesso diretto al mercato britannico. In Sudafrica, la piattaforma continua a essere white-labelled dagli Investor Services della Borsa di Johannesburg (JSE – Johannesburg Stock Exchange), un importante fornitore di servizi di Registry, custodia e assistenza agli investitori della Borsa di Johannesburg, e gestisce piani azionari per una larga quota delle aziende quotate e non quotate del Paese. L'accordo prevede che JSE Investor Services resti l'unico utilizzatore del software di amministrazione di Optio in Africa.

In seguito all'operazione, Optio supporta oltre 500 clienti aziendali in Scandinavia, Regno Unito, Italia e Sudafrica, con programmi attivi in più di 15 borse valori nel mondo. La sua piattaforma serve oltre un milione di dipendenti che partecipano a programmi di remunerazione azionaria.

Da startup norvegese ad attore globale

Fondata nel 2018 a Oslo da Christoffer Herheim e Mats Gerø, Optio è nata per colmare una chiara lacuna nel mercato: la mancanza di soluzioni moderne e scalabili per la gestione della partecipazione azionaria dei dipendenti a piani in equity, come le stock option. All'epoca, questi servizi erano offerti principalmente da grandi banche e studi legali – spesso costosi, rigidi e poco adatti ai contesti lavorativi dinamici di oggi.

"Abbiamo osservato una crescente domanda di incentivi basati su azioni, ma pochissimi strumenti rispondevano davvero alle esigenze delle aziende," afferma Herheim. "Abbiamo creato Optio come un'alternativa innovativa – combinando tecnologia, conformità normativa ed esperienza utente in un'unica piattaforma moderna."

Oggi, Optio supporta molte delle principali aziende quotate nei Paesi Nordici, nella regione DACH e nell'Europa Meridionale — e, dopo questa acquisizione, anche importanti società nel Regno Unito e in Sudafrica. Questa esperienza, maturata in mercati e fasi aziendali diverse – dalle scale-up alle multinazionali – posiziona Optio come uno dei pochi veri fornitori globali di soluzioni per la remunerazione in azioni.

L'azienda intende continuare il proprio percorso di crescita sia attraverso l'espansione organica – ampliando la propria offerta e la presenza locale – sia tramite acquisizioni e partnership strategiche.

"Crediamo che la partecipazione azionaria dei dipendenti sia uno dei motori più potenti per l'engagement e la creazione di valore a lungo termine," aggiunge Herheim. "Questa acquisizione rafforza la nostra capacità di espanderci a livello globale, supportati da un'infrastruttura solida, relazioni consolidate con i clienti e un team esperto che conosce a fondo questo settore."

Informazioni su Optio

Optio Incentives unisce software e competenze specialistiche per gestire piani di remunerazione in azioni per aziende globali. In seguito all'acquisizione, la società è scelta da oltre 500 imprese, con piani azionari attivi in oltre 100 Paesi e 15 mercati azionari. La capacità unica di Optio di accompagnare le aziende nel tempo – dalla fase di crescita alla quotazione in borsa – la distingue dagli altri fornitori. Semplificando le complessità dei programmi di incentivazione, Optio aiuta le aziende a mantenersi compliant, gestire le equity a livello globale, riportare i costi in modo accurato e massimizzare i benefici dei piani di compensazione. Nel 2024, Optio ha anche lanciato un'offerta dedicata al private equity, per aiutare i fondi a digitalizzare, scalare e semplificare la gestione dei piani azionari nel proprio portafoglio.

Per saperne di più: www.optioincentives.com

Informazioni su Investec

Investec è partner di clienti privati, istituzionali e aziendali, offrendo servizi bancari internazionali, di investimento e di wealth management nei suoi due principali mercati – Sudafrica e Regno Unito – oltre che in altri Paesi selezionati. Il gruppo è stato fondato nel 1974 e conta attualmente oltre 7.900 dipendenti. Investec ha una struttura a doppia quotazione, con listing principale alle borse di Londra e Johannesburg.

Informazioni su JSE Investor Services

JSE Investor Services è un fornitore leader di servizi di registro azionario, custodia e assistenza agli investitori, ed è una controllata della Borsa di Johannesburg (JSE).

www.jseinvestorservices.co.za

