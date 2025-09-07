La pluripremiata serie AquaSense 2 è protagonista a IFA 2025 con Beatbot

BERLINO, 7 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nell'innovativa tecnologia per la pulizia delle piscine, ha annunciato oggi la presentazione della serie AquaSense 2 all'edizione di IFA 2025, tenutasi a Berlino dal 5 al 9 settembre. I visitatori potranno scoprire l'intera serie AquaSense 2 presso lo stand Beatbot nella hall 9, allo stand 138.

Prima dell'evento, la serie ha già ottenuto riconoscimenti a livello mondiale: AquaSense 2 Ultra ha ricevuto il premio Techlicious IFA 2025 Editor's Choice Award, mentre sia il modello Ultra che quello Pro sono stati nominati per il premio 2025 IFA Innovation Honoree Award nella categoria Smart Home.

Serie AquaSense 2: Cura della piscina intelligente, semplice e sostenibile La serie AquaSense 2, che comprende i modelli Ultra, Pro e standard, rappresenta la prossima generazione di robot per piscina dotati di intelligenza artificiale. Progettata con particolare attenzione alle prestazioni, alla semplicità e alla sostenibilità, la serie integra capacità di navigazione avanzata, pulizia di più superfici e tecnologia di chiarificazione dell'acqua in una linea elegante e intuitiva. Che si tratti del modello di punta AquaSense 2 Ultra con intelligenza artificiale all'avanguardia, del versatile AquaSense 2 Pro o dell'affidabile AquaSense 2, ogni modello racchiude la missione di Beatbot: rendere la manutenzione della piscina semplice e intelligente per ogni famiglia.

Amphibious RoboTurtle: Protezione dell'acqua e della fauna selvaticaOltre alla serie AquaSense 2, Beatbot presenta anche l'Amphibious RoboTurtle, un dispositivo progettato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle acque. Dotato di funzionalità di percezione adattiva, mobilità ispirata alle tartarughe bioniche, efficienza energetica a energia solare e telecamere dotate di intelligenza artificiale, aiuta a monitorare condizioni critiche come fuoriuscite di petrolio, danni all'ecosistema e specie in via di estinzione. Compatto ma potente, offre una soluzione sostenibile per le ONG o i ricercatori che lavorano per preservare gli ecosistemi acquatici.

"IFA offre la piattaforma ideale per dimostrare come la serie AquaSense 2 stia rivoluzionando la cura delle piscine", ha affermato York Guo, direttore generale per l'Europa di Beatbot. "Dalle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale al funzionamento ecosostenibile, la serie dimostra come la manutenzione della piscina possa trasformarsi in un'esperienza semplice e senza preoccupazioni."

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine a più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria senza pari. Ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale, tra cui i prestigiosi iF Design Award e Red Dot Award per la sua estetica premium e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con uffici in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 60% della sua forza lavoro), Beatbot è all'avanguardia nell'ambito di tecnologie fondamentali, come pompe idrauliche brushless, locomozione spaziale AUV, sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 260 brevetti (di cui più di 150 per invenzioni) che ne consolidano la leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine.

Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare il modo in cui il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di performance, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più:www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765446/Award_Winning_AquaSense_2_Series_Takes_Center_Stage_at_IFA_2025_with_Beatbot.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/5493590/Beatbot_LOGO.jpg

