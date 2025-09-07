circle x black
Gaza, Hamas: "Aperti a qualunque proposta per cessate il fuoco permanente"

La dichiarazione arriva dopo che il gruppo ha inviato ieri una delegazione al Cairo per colloqui

Miliziani di Hamas a Gaza - Fotogramma /Ipa
07 settembre 2025 | 08.26
Redazione Adnkronos
Hamas "dichiara la propria apertura a qualsiasi idea o proposta che permetta di raggiungere un cessate il fuoco permanente, un ritiro completo delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza, l'ingresso incondizionato di aiuti e un autentico scambio di prigionieri attraverso negoziati seri mediati da terze parti".

La dichiarazione - riporta il Times of Israel - arriva dopo che era emerso che il gruppo aveva inviato ieri una delegazione al Cairo per colloqui, nel quadro di quelli che sembrano essere sforzi più intensivi per dare impulso ai negoziati. Negli ultimi giorni, l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha tenuto colloqui per un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi con funzionari di Egitto e Qatar.

Secondo quanto riportato da Israele, i mediatori sono interessati a presentare a Gerusalemme una proposta per un accordo globale per porre fine alla guerra.

