Schlein a Cernobbio: "Dazi spariti da dibattito, governo minimizza impatti"

La leader del Pd al Forum Teha: "Esecutivo interventista su risiko bancario, difenderemo noi il mercato"

Elly Schlein - Fotogramma /Ipa
Elly Schlein - Fotogramma /Ipa
07 settembre 2025 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I dazi sono spariti dal dibattito italiano: il governo prima li ha sottovalutati, poi ne ha minimizzato gli impatti e c'era persino qualcuno che diceva che sarebbe stata un'opportunità per le imprese". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso del Forum Teha a Cernobbio.

"D'altra parte - osserva - abbiamo avuto una premier che ha detto che tutto sommato erano affrontabili".

"Esecutivo interventista su risiko bancario"

"L'unico interventismo che abbiamo visto da parte di questo governo è sul risiko bancario dove invece il ruolo sarebbe quello di arbitro imparziale. Saremo noi a difendere il buon funzionamento delle regole di mercato", ha poi aggiunto Schlein.

