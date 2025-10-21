circle x black
Ucraina, "per ora accantonata idea incontro Rubio-Lavrov"

Non è chiaro cosa sia accaduto e perché l'incontro non sarebbe più in programma in settimana, riferisce la Cnn. I due ieri hanno avuto un colloquio telefonico dopo quello del 16 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin

Marco Rubio e Sergei Lavrov - (Afp)
21 ottobre 2025 | 08.34
Redazione Adnkronos
In 'stand-by', almeno per ora, l'iniziativa di un incontro previsto tra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ieri hanno avuto un colloquio telefonico dopo quello del 16 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin. E' quanto ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca.

Non è chiaro cosa sia accaduto e perché l'incontro non sarebbe più in programma in settimana, riferisce la rete americana a cui una fonte ha evidenziato le aspettative divergenti di Rubio e Lavrov passati più di tre anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, con l'invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022.

