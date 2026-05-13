Le pubbliche relazioni risultano essere la fonte primaria per i giornalisti nelle redazioni sotto pressione

Il Report sullo Stato dei Media 2026 di Cision rivela che il 66% dei giornalisti si affida alle PR per trovare spunti per i propri articoli

CHICAGO, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nell'analisi dei consumatori e dei media, ha pubblicato oggi il proprio Report sullo Stato dei Media 2026, che rivela un cambiamento nel funzionamento dell'ecosistema mediatico: le PR non si limitano più a proporre storie, ma stanno diventando una parte fondamentale del funzionamento delle redazioni moderne.

Basato su un sondaggio globale condotto su quasi 2.000 giornalisti in 19 mercati, il report rileva che il 66% dei giornalisti si affida ai contenuti forniti dalle PR, tra cui comunicati stampa, proposte e media kit, per trovare spunti per i propri articoli, rendendo le PR la principale fonte di idee per le notizie.

Più informazioni. Maggiore pressione.

I giornalisti operano in un panorama mediatico sempre più frammentato, contendendosi l'attenzione del pubblico con i creatori di contenuti e l'IA. Allo stesso tempo, i vincoli delle redazioni continuano ad aumentare:

Queste tendenze rivelano un cambiamento nel modo in cui giornalisti e professionisti delle pubbliche relazioni collaborano, con i giornalisti che fanno sempre più affidamento sui team di PR in grado di fornire informazioni tempestive, pertinenti e credibili.

"Il report del 2026 mette in chiaro una cosa: le redazioni e i professionisti delle PR sono sempre più interdipendenti", ha affermato Amy Jones, direttore marketing di Cision. "Mentre i giornalisti affrontano una pressione senza precedenti in termini di tempo e risorse, le PR stanno diventando un partner essenziale, fornendo dati, idee e accesso a esperti che aiutano a supportare il ciclo delle notizie".

Approfondimenti chiave

Che cosa implica per le PR

Con l'integrazione continua dell'IA nelle redazioni, le comunicazioni generiche stanno perdendo efficacia.

I giornalisti sanno bene cosa funziona: idee pertinenti, ricerche originali, dati credibili, accesso agli esperti e risorse pronte all'uso.

I team di PR che supportano il lavoro dei giornalisti, anziché limitarsi a proporre loro delle storie, sono quelli che si distinguono.

In un contesto mediatico sempre più veloce e frammentato, sono la chiarezza e la credibilità, non la quantità, a determinare un impatto sull'opinione pubblica.

Scarica il Report sullo Stato dei Media 2026

A seguito della pubblicazione del report, Cision organizza una serie di webinar divisi in due parti, con un panel di giornalisti che analizzeranno i risultati e risponderanno alle domande del pubblico. Registrati gratuitamente

Informazioni relative al Report sullo Stato dei Media 2026

Il Report sullo Stato dei Media di Cision è da oltre un decennio un punto di riferimento affidabile e aiuta i professionisti della comunicazione a comprendere le preferenze, le sfide e l'evoluzione dei flussi di lavoro dei giornalisti.

Il report 2026 si basa su un sondaggio condotto tra gennaio e febbraio 2026 tra 1.899 giornalisti in Nord America, EMEA e APAC, in rappresentanza di testate digitali, quotidiani, riviste, emittenti televisive e radiofoniche, nonché piattaforme mediatiche emergenti.

Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale in soluzioni di analisi dei consumatori e dei media, coinvolgimento e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo contemporaneo basato sui dati. La nostra solida esperienza, le partnership esclusive nel campo dei dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch, Trajaan e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di aumentare la propria visibilità, comprendere meglio il proprio pubblico ed essere comprese dagli utenti più importanti per il loro business.

Contatto per i media:Cision Public RelationsCisionPR@cision.com

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