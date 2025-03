Li Peng di Huawei: massimizzare il valore della rete 5G nell'era dell'IA

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ -- All'MWC Barcelona 2025, Li Peng, Corporate Senior Vice President e President of ICT Sales & Service presso Huawei, ha tenuto un intervento di apertura su come gli operatori possono sfruttare al meglio l'IA per liberare appieno il valore delle loro reti. Li prevede che la simbiosi tra le tecnologie 5G-A e l'IA stimolerà una crescita a due cifre sia nei DOU (dati di utilizzo) che negli ARPU (ricavi medi per utente) degli abbonati alla telefonia mobile.

"Stiamo rapidamente entrando in un mondo completamente intelligente. "Le applicazioni intelligenti si stanno diffondendo ovunque, ponendo nuove esigenze alle reti", ha affermato Li. "Adottando e sviluppando il 5G, possiamo liberare l'infinito potenziale delle reti mobili. Huawei è pronta e disposta a collaborare con operatori e partner del settore in tutto il mondo per promuovere l'abilitazione digitale, rafforzare le basi della rete e rendere l'IA accessibile a tutti. Insieme possiamo plasmare il DNA per un mondo intelligente".

L'IA sta cambiando l'interazione uomo-macchina, determinando requisiti diversi per la latenza

Grazie ai progressi dell'IA, l'interazione uomo-macchina (HMI) si sta evolvendo da semplici comunicazioni basate su testo a interazioni vocali, gestuali e più multimodali. Di conseguenza, l'HMI è più pratica e in tempo reale che mai, dando vita a una nuova ondata di applicazioni innovative. Ad esempio, le persone possono interagire in modo più naturale con i loro dispositivi utilizzando assistenti vocali basati sull'IA. Sui telefoni cloud, gli avatar basati sull'IA possono fornire anche un feedback visivo, creando un'esperienza più personalizzata per servizi come il monitoraggio della salute, rendendo l'esperienza mobile molto più accessibile e produttiva per diversi gruppi di utenti.

Tuttavia, per supportare applicazioni come queste, le reti devono essere in grado di fornire una latenza garantita, il che richiederà una continua evoluzione dal 5G NSA al 5G SA e, infine, al 5G-A. Gli operatori possono anche adottare tecnologie innovative come CUPS (Control and User Plane Separation) e GBR (Guaranteed Bit Rate) per ridurre la latenza di base e garantire una latenza differenziata e deterministica per scenari specifici.

La produzione e la distribuzione di contenuti abilitati dall'IA stanno aumentando le aspettative per le velocità di upload e download

Li Peng ha poi aggiunto che l'IA trasformerà il modo in cui i contenuti vengono prodotti e distribuiti. Ad esempio, la tecnologia AIGC consente di generare video 2D e 3D della durata di un'ora con un solo clic. Nel frattempo, le raccomandazioni dell'IA sono più mirate che mai, consentendo la distribuzione di contenuti più personalizzati a un pubblico più ampio su Internet. Entrambe queste tendenze determineranno un aumento del traffico di rete nei prossimi cinque anni, ponendo richieste senza precedenti alle reti. Per tenere il passo, gli operatori avranno bisogno di più spettro, di una maggiore capacità di rete e di una larghezza di banda in uplink e downlink molto più ampia.

Diversi servizi IA avranno bisogno di una copertura di rete incentrata sull'esperienza

Sia il cloud basato sull'IA che i dispositivi mobili stanno rendendo i servizi intelligenti più accessibili e il settore assisterà a una crescente domanda di copertura di rete incentrata sull'esperienza. Secondo dati di terze parti, entro il 2030 oltre un miliardo di persone utilizzeranno telefoni e unità cloud, ognuna delle quali avrà bisogno di un rapido accesso alla potenza del cloud computing. Inoltre, le applicazioni intelligenti dei veicoli richiederanno una copertura completa in città, autostrade e campagne, per garantire un'esperienza di mobilità continua e affidabile.

Guardando al futuro, per soddisfare queste esigenze sarà necessario un progresso continuo nell'implementazione della rete, dalla rapida espansione delle reti 5G NSA alle reti 5G SA per un'esperienza indoor/outdoor più fluida, fino alle reti 5G-A incentrate sull'esperienza. Ciò aiuterà gli operatori ad ampliare la copertura di rete e a garantire un'esperienza integrata per decine di miliardi di nuove connessioni per le persone e centinaia di miliardi di nuove connessioni IoT tra gli oggetti.

La crescente complessità della rete guiderà l'evoluzione verso la O&M orientata alle applicazioni

L'IA richiederà scenari applicativi più complessi e una gamma più diversificata di requisiti di esperienza. Da una prospettiva di networking, ciò determinerà un passaggio da un approccio O&M (gestione e manutenzione) tradizionale, orientato alle risorse, a uno più orientato alle applicazioni.

Alcune compagnie aeree stanno già sviluppando sistemi di O&M basati su agenti IA che, per facilitare le operazioni, possono utilizzare gemelli digitali per prevedere esigenze personalizzate per i singoli utenti, contribuendo a ridurre il tempo di immissione sul mercato del servizio da giorni a minuti. Per la manutenzione della rete, gli agenti IA dotati di capacità di autoapprendimento possono prevedere e localizzare i guasti in pochi secondi, aumentando l'efficienza della risoluzione dei problemi del 30%. E per ottimizzare la rete, i sandbox digitali possono simulare il traffico di applicazioni reali, consentendo agli agenti IA di analizzare i modelli di traffico e ottimizzare le reti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in base alle esigenze delle applicazioni.

I pionieri stanno ampliando l'ambito di implementazione del 5G-A per aumentare la monetizzazione nell'era dell'IA

"Le nuove capacità di rete daranno vita a nuovi modelli di business", ha continuato Li. "Gli operatori possono andare oltre la monetizzazione del traffico e iniziare a monetizzare l'esperienza stessa".

Attualmente, gli operatori di tutto il mondo stanno attivamente esplorando nuovi modi per monetizzare l'esperienza in base a vari fattori, come velocità, latenza e vantaggi VIP. Hanno lanciato servizi personalizzati per viaggiatori d'affari, amanti dello streaming live e utenti di telefoni cloud dotati di IA. E alcuni si stanno già espandendosi nel mercato B2B2C, esponendo le capacità di rete attraverso API aperte.

Ad esempio, gli operatori cinesi stanno collaborando con oltre 100 settori, tra cui compagnie assicurative e di catering, per fornire servizi AI New Calling tramite API aperte. Ciò ha contribuito ad aumentare di 10 volte i ricavi derivanti dai clienti del settore.

"Le opportunità sono enormi", ha concluso Li. "Ed è giunto il momento di agire. I pionieri stanno già espandendosi rapidamente in oltre 200 città in tutto il mondo. Stanno compiendo passi avanti concreti, sbloccando un valore nuovo e incredibile".

L' MWC Barcelona 2025 si terrà dal 3 al 6 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento Huawei presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 nella Fira Gran Via Hall 1.

Nel 2025, l'implementazione commerciale del 5G-Advanced accelererà e l'IA aiuterà gli operatori a rimodellare il business, l'infrastruttura e l'O&M. Huawei sta lavorando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per accelerare la transizione verso un mondo intelligente.

