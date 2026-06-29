LONGi e FARIA RENEWABLES collaborano alla realizzazione di impianti solari su larga scala in Grecia, contribuendo alla scoperta di un sito preistorico

I progetti solari implementano la tecnologia solare di nuova generazione "Back Contact", salvaguardando al contempo il sito archeologico recentemente portato alla luce

ATENE, Grecia, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- LONGi Solar Europe, leader mondiale nell'innovazione tecnologica del settore solare, ha firmato un accordo per la fornitura di moduli fotovoltaici con FARIA RENEWABLES, una delle principali società di investimento energetico verticale e fornitore indipendente di energia (IPP). LONGi si è impegnata a fornire oltre 125.000 moduli solari Hi-MO9 ad alta efficienza per alimentare due impianti solari su larga scala nella regione della Tessaglia, in Grecia: il progetto "Athamas" da 45,5 MW ad Almyros e il progetto "Mykonos" da 36 MW a Farsala.

Tecnologia innovativa e tutela del patrimonio storico in perfetta sinergia

Durante lo sviluppo del progetto Athamas, gli archeologi hanno portato alla luce monumenti funerari risalenti al periodo preistorico e bizantino. In linea con i protocolli scientifici, le autorità archeologiche stanno supervisionando gli scavi, la documentazione e la conservazione del sito, mostrando un armonioso equilibrio tra la salvaguardia del patrimonio greco e la costruzione di un futuro sostenibile per il Paese.

Una volta operativo, Athamas dovrebbe produrre 80.000 MWh di energia elettrica pulita all'anno, l'equivalente del fabbisogno energetico di 16.000 famiglie, riducendo al contempo le emissioni di CO 2 di 50.000 tonnellate all'anno. Il progetto Athamas è il più grande impianto fotovoltaico realizzato finora da FARIA RENEWABLES. Entrambi gli impianti ad alte prestazioni saranno dotati dell'avanzata tecnologia Back Contact (BC) di LONGi, progettata per ottimizzare la resa energetica in ambienti ad alta irradiazione, riducendo drasticamente il costo di produzione dell'energia.

Accelerare la transizione energetica della Grecia

Leon Zhang, Presidente di LONGi Europe, ha commentato: "Il nostro rapporto con FARIA RENEWABLES si basa sulla fiducia reciproca e su una comune attenzione all'eccellenza. Grazie all'impiego dei nostri moduli Hi-MO9 di punta, dotati della tecnologia a contatto posteriore HPBC 2.0, stiamo offrendo un'efficienza senza pari che massimizza l'utilizzo del suolo e garantisce decenni di produzione energetica affidabile per la Grecia".

"I progetti Athamas e Mykonos rappresentano un traguardo di enorme importanza per noi, con Athamas che costituisce la nostra più grande iniziativa nel settore solare fino ad oggi", ha dichiarato Thalia Valkouma, presidente del consiglio di amministrazione e CEO di FARIA RENEWABLES: "Scegliendo l'avanzata tecnologia a contatto posteriore di LONGi e abbinandola a layout intelligenti a struttura mista, stiamo massimizzando le prestazioni per il mercato dell'energia e stabilendo un punto di riferimento per i futuri Power Purchase Agreement (PPA) nella regione".

"Il fotovoltaico è la spina dorsale della transizione verso l'energia pulita in Grecia", ha aggiunto Athanasios Plainos, Country Manager di LONGi per Grecia e Cipro. "Siamo orgogliosi di collaborare con FARIA RENEWABLES a questi due progetti fondamentali. L'introduzione della serie Hi-MO9 di nuova generazione nel settore energetico greco garantisce costi BOS inferiori e una maggiore efficienza dell'impianto, accelerando direttamente la transizione verde della regione e gli sforzi di protezione ambientale".

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