SHENZHEN, Cina, 19 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Con l'avvicinarsi del Black Friday e delle festività di fine anno, sempre più consumatori cercano regali capaci di unire praticità e utilità nella vita quotidiana. I wearable smart si sono evoluti ben oltre il concetto di semplice gadget, diventando veri e propri compagni per il fitness, le attività all'aperto e la vita di tutti i giorni. Per aiutare i consumatori a trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze, Mibro, produttore di wearable smart, propone durante la campagna Black Friday, in programma dal 16 novembre al 6 dicembre, una gamma di dispositivi pensati per interessi e stili di vita differenti.

Per chi desidera sostenere gli obiettivi di un runner, Mibro AeroPace rappresenta una scelta particolarmente adatta. Progettato per runner di ogni livello, combina un design leggero con Mibro Coach basato sull'AI, che offre programmi di allenamento personalizzati, indicazioni quotidiane per gli allenamenti, analisi post-corsa e coaching adattivo per aiutare gli utenti a progredire verso i propri obiettivi. Durante la campagna, AeroPace è disponibile al prezzo di 129,99 USD, rispetto al prezzo precedente di 199,99 USD.

Per gli appassionati di attività all'aperto, Mibro GS Explorer S è progettato per affrontare ambienti più impegnativi. Grazie alla resistenza all'acqua fino a 10 ATM e a una struttura robusta, è particolarmente indicato per escursionismo, campeggio, attività acquatiche in superficie e avventure outdoor. Durante il Black Friday, lo smartwatch è disponibile al prezzo di 139,99 USD, rispetto a 199,99 USD.

Mibro GS Pro2, invece, è pensato per gli utenti che praticano diversi sport e attività di fitness. Oltre a numerose modalità sportive e alle funzionalità per il monitoraggio quotidiano della salute, offre un supporto dedicato al padel, risultando adatto agli sport con racchetta, agli allenamenti in palestra e a uno stile di vita attivo. Durante la promozione, GS Pro2 è disponibile al prezzo di 89,99 USD, rispetto a 139,99 USD.

Oltre agli smartwatch, la campagna Black Friday di Mibro comprende anche auricolari e smartwatch per bambini, offrendo ulteriori idee regalo adatte a diverse fasce d'età e interessi, sia per uso personale sia come regalo per i propri familiari.

Per rendere ancora più conveniente lo shopping per le festività, Mibro offre uno sconto del 10% sull'acquisto di due smartwatch, inclusi i modelli per bambini. È inoltre possibile acquistare uno smartwatch insieme ad alcuni accessori selezionati e ottenere uno sconto dal 40% al 60% sugli accessori.

Guidata dalla filosofia «Live Smart, Go Active», Mibro continua a rendere la tecnologia smart un alleato pratico per lo sport e la vita quotidiana. In occasione di questo Black Friday, i consumatori possono scoprire le ultime offerte del brand e trovare il wearable più adatto da regalare a se stessi o ai propri cari.

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