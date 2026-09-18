Omio amplia l'offerta di viaggi notturni premium con Twiliner

I viaggiatori possono ora prenotare Twiliner, il primo autobus notturno d'Europa dotato di sedili completamente reclinabili, tramite Omio su alcune tratte europee selezionate

BERLINO, 18 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma globale leader per la prenotazione di viaggi multimodali, ha integrato Twiliner nella propria offerta, consentendo ai viaggiatori di accedere a una nuova esperienza premium di viaggio notturno in autobus attraverso l'Europa.

Twiliner è pensato per chi desidera sfruttare al meglio le ore notturne: salire a bordo in centro città la sera, dormire durante il tragitto e svegliarsi in una nuova destinazione la mattina seguente. Grazie a sedili completamente reclinabili, biancheria da letto, Wi-Fi a bordo e servizi studiati nei minimi dettagli, Twiliner propone un'alternativa all'insegna del comfort per chi desidera evitare lo stress dell'aeroporto, ridurre la necessità di pernottare in hotel o viaggiare su tratte dove le opzioni di treni notturni economici sono limitate.

La partnership amplia la gamma di soluzioni di viaggio notturne e multimodali disponibili tramite Omio, rendendo ancora più semplice confrontare e prenotare viaggi premium in autobus notturno insieme ad altre opzioni di trasporto, il tutto in un unico luogo.

Al momento del lancio su Omio, i viaggiatori possono prenotare i servizi Twiliner su due tratte europee:

Attualmente Twiliner offre partenze quasi giornaliere su entrambe le tratte e ha annunciato l'intenzione di ampliare la propria rete nei prossimi anni, con l'obiettivo di collegare circa 30 destinazioni europee.

L'esperienza a bordo è progettata per garantire riposo e comodità, grazie a uno spazio personale, prese per la ricarica dei dispositivi, luce da lettura, tavolino pieghevole, vani portaoggetti, accesso a una toilette spaziosa e a uno spogliatoio separato, caffè e acqua gratuiti, bagaglio incluso e uno snack bar a bordo.

Facundo Viguie Aleman, CMO di Omio, ha dichiarato:«I viaggiatori desiderano avere maggiore scelta nel modo in cui si spostano in Europa, soprattutto quando si tratta di viaggi notturni confortevoli e senza stress. Integrando Twiliner su Omio, rendiamo più semplice scoprire e prenotare un'esperienza premium in autobus notturno, che permette di viaggiare mentre si dorme e di arrivare a destinazione pronti per affrontare la giornata».

Luca Bortolani, CEO di Twiliner, ha dichiarato:«Twiliner nasce da un'idea semplice: viaggiare di notte attraverso l'Europa può essere abbastanza confortevole da non dover scegliere tra riposarsi e raggiungere la propria destinazione. Tuttavia, nessun operatore può, da solo, rendere il viaggio sostenibile la scelta più naturale: è necessario un ecosistema di partner che collaborino tra loro. Essere presenti su Omio significa permettere a un maggior numero di viaggiatori di scoprire questa possibilità proprio nel momento in cui confrontano le diverse opzioni per andare da un punto A a un punto B e di scegliere di arrivare riposati, anziché di corsa».

Questa integrazione riflette il costante impegno di Omio nell'ampliare la propria offerta di soluzioni di viaggio di qualità, attraverso diverse modalità di trasporto, Paesi e operatori. Grazie a oltre 3.000 fornitori di trasporto in più di 50 Paesi, Omio consente ai viaggiatori di confrontare le diverse opzioni e trovare il modo migliore per spostarsi da un punto A a un punto B, che sia in treno, autobus, aereo o traghetto.

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