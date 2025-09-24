OpenRock lancia Link 20 su Kickstarter: l'auricolare open-ear rivoluzionario per il lavoro e la vita privata

NEW YORK, 23 settembre 2025 /PRNewswire/ -- OpenRock, pioniere nell'innovazione dell'audio open-ear, ha annunciato il lancio ufficiale di OpenRock Link 20 su Kickstarter il 23 settembre. Progettato per coniugare la comunicazione di livello professionale alla praticità della vita quotidiana, il Link 20 è destinato a ridefinire il modo in cui le persone utilizzano gli auricolari, sia nel lavoro che nella vita privata.

Ridefinire gli auricolari per la comunicazione

Le tradizionali cuffie per comunicazioni spesso impongono compromessi: fasce ingombranti, affaticamento dell'udito, scarsa percezione dell'ambiente circostante o fragilità del prodotto. Link 20 elimina questi punti deboli grazie a un design minimalista open-ear, che pesa solo nove grammi per auricolare e all'introduzione di un innovativo microfono magnetico rimovibile e intercambiabile.

Innovazioni chiave

Per la prima volta in questa categoria, il microfono magnetico del Link 20 può essere facilmente fissato a entrambe le orecchie. Questa flessibilità unica si adatta alle preferenze dell'utente e previene il disagio a lungo termine associato all'uso del microfono su un solo lato.

Utilizzando magneti N54 e una placcatura in lega a sei strati, il microfono a braccio si fissa in modo sicuro e senza sforzo, con una durata testata da oltre 10.000 cicli di fissaggio e sgancio. Gli utenti ricevono inoltre avvisi audio immediati quando il microfono viene collegato o scollegato.

Grazie al sistema AI ENC a cinque microfoni, Link 20 filtra fino al 99,9% del rumore di fondo (riduzione di 58 dB), garantendo comunicazioni cristalline negli uffici più affollati o in movimento.

Link 20 supporta Bluetooth 6.0 e consente la connessione da uno verso due dispositivi, una trasmissione del segnale ultra stabile con una portata wireless fino a 15 metri in ambienti chiusi e 30 metri all'aperto, garantendo la connessione ovunque.

Link 20 si adatta perfettamente a ogni situazione, dalle chiamate di lavoro allo streaming musicale. Grazie al design a doppio scenario non è più necessario acquistare cuffie separate per il lavoro e per il tempo libero.

Il Link 20 (senza microfono a braccio) offre fino a 13 ore di riproduzione musicale continua e 9 ore di conversazione. Con la custodia di ricarica, la riproduzione musicale può durare fino a 52 ore e il microfono fino a 36 ore. Con una ricarica rapida di 5 minuti, è possibile parlare in emergenza per 1 ora.

Grazie all'inclinazione ergonomica di 6,9° , ai materiali in silicone liquido e al sistema di distribuzione della pressione a tre punti, Link 20 garantisce un comfort sicuro per tutto il giorno, senza ostruzioni del condotto uditivo o segni di pressione.

Prezzo e disponibilità

OpenRock Link 20 debutterà ufficialmente su Kickstarter il 23 settembre 2025 alle 9:00 EST.

Il prodotto sarà venduto al dettaglio a $ 149,99 nel mercato consumer.

Durante la campagna Kickstarter, i sostenitori potranno usufruire di sconti esclusivi notevolmente inferiori al prezzo al dettaglio, rendendo questa la migliore opportunità per assicurarsi in anticipo il Link 20 a un prezzo imbattibile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762345/OpenRock_Link_20_Where_Work_Meets_Life.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.