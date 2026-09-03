PANASONIC MIGLIORA I FLUSSI DI TRASMISSIONE DALLA TELECAMERA ALLA SALA DI CONTROLLO

Funzionalità di abbinamento dei colori migliorata; nuove opzioni di controllo KAIROS; le telecamere PTZ standard riflettono l'innovazione continua nelle tecnologie di trasmissione da parte di Panasonic.

WIESBADEN, Germany, 3 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Le più recenti innovazioni di Panasonic Connect Europe nelle tecnologie di trasmissione e ProAV permettono ai creatori di contenuti e ai team di produzione di offrire produzioni dal vivo più intelligenti, efficienti e visivamente coinvolgenti grazie ai progressi nell'imaging, nell'automazione e nella tecnologia per i flussi di lavoro.

Pannelli di controllo KAIROS migliorati

Panasonic ha lanciato due nuovi pannelli di controllo per la sua piattaforma di produzione video live KAIROS IT/IP. Questi sono disponibili con 12 bus/40 pulsanti crosspoint e 12 bus/30 pulsanti crosspoint, ideali per gestire le produzioni[1] dal vivo complesse e su larga scala. Gli ampi pannelli touch su ogni riga del bus forniscono un accesso semplice a istantanee, foto macro e altre funzioni utilizzate di frequente. Questo riduce l'affaticamento dell'operatore e consente una commutazione più fluida. L'AT-KP340 sarà disponibile dal secondo trimestre dell'anno solare 2027, mentre l'AT-KP330 sarà disponibile dal terzo trimestre dell'anno solare 2027[2].

Nuova funzionalità di abbinamento automatico dei colori per il software Image Adjust Pro

Il plug-in della Media Production Suite di Image Adjust Pro di Panasonic è stato aggiornato con pannelli di controllo virtuali ottimizzati e una nuova funzione di abbinamento automatico dei colori. Quest'ultima coordina automaticamente i colori di più telecamere a quelli di una telecamera di riferimento senza che siano necessarie conoscenze[3] specialistiche. Questo riduce gli interventi manuali necessari per regolare gamma, matrice e impostazioni di correzione del colore, semplificando l'abbinamento dei colori in loco.

Tutto ciò semplifica la configurazione pre-produzione e riduce il carico di lavoro degli operatori, mentre l'intuitiva interfaccia con interfaccia grafica consente un abbinamento coerente dei colori tra le telecamere[4] Panasonic e quelle di altre marche. Il risultato è un flusso di lavoro più intelligente ed efficiente per gli ambienti di produzione dal vivo. L'aggiornamento è previsto per il quarto trimestre dell'anno solare 2026[5][6]. È inoltre previsto che in futuro sarà disponibile il supporto delle nuove telecamere PTZ AW-UE200 e AW-UER200.

Regolazione del colore migliorata per le telecamere 4K

Panasonic ha introdotto nuove funzioni di regolazione del colore[7] per la sua telecamera da studio AK-UCX100 e per la telecamera multiuso AK-UBX100, disponibili dal quarto trimestre dell'anno 2026. Offrono l'uscita cromatica desiderata dai creatori di contenuti e semplificano l'abbinamento dei colori tra le telecamere per gli eventi dal vivo con pareti LED, gli studi di trasmissione e le produzioni virtuali.

La funzione Color Temp. Blend prende i dati sulla temperatura colore dalle pareti LED e dall'illuminazione del palco, fondendoli per generare un bilanciamento del bianco ottimale per l'ambiente di ripresa desiderato. Questo coordina strettamente le immagini dei soggetti reali e i filmati sulle pareti LED.

La funzionalità Target Color Correction permette agli utenti di designare un colore specifico e di regolarne la tonalità e la saturazione individualmente. Ad esempio, consente la correzione precisa dei colori del marchio aziendale o dei loghi degli sponsor illustrati su una parete LED. È possibile configurare fino a tre tabelle di colori contemporaneamente.

La funzione Chroma Suppression di Panasonic consente agli utenti di preservare la riproduzione cromatica complessiva, riducendo al contempo le alterazioni cromatiche e la saturazione nelle immagini altamente sature. Questo è utile per gli operatori che riprendono display LED che presentano immagini vivaci generate al computer durante gli eventi dal vivo come i concerti, garantendo al contempo una qualità video elevata.

[1] Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, pertanto le specifiche e le date di rilascio sono soggette a modifiche. [2] Per le informazioni più recenti sulla disponibilità dei prodotti, consultare il sito web dedicato. [3] Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, pertanto le specifiche, gli schermi, i modelli supportati e le date di uscita sono soggetti a modifiche. [4] Sono solo le telecamere Panasonic a supportare la regolazione del colore tramite una telecamera di riferimento, ma quest'ultima può essere un modello di altre marche. [5] Per le informazioni più recenti sulla disponibilità del firmware, consultare il sito web del prodotto. [6] L'abbinamento automatico dei colori è disponibile sui modelli compatibili con Image Adjust Pro (AW-SF600). [7] Verranno lanciate tramite aggiornamento firmware.

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