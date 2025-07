Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2026

Punti salienti chiave per il primo trimestre dell'anno fiscale 2026

Organizzazione per lo sviluppo e la produzione su contratto (CDMO) - Crescita tra il 15 e il 17% nel business di base, ovvero escludendo l'impatto della riduzione delle scorte in un grande prodotto commerciale brevettato. La crescita è stata trainata principalmente dalle strutture all'estero accompagnata da un miglioramento della redditività su base annua - Anche il settore degli integratori alimentari e degli API generici ha registrato una buona crescita durante il trimestre - Ottimizzazione dei costi attraverso migliori strategie di approvvigionamento e iniziative volte all'eccellenza operativa - Ispezione USFDA conclusa con successo presso la struttura di Aurora (Canada) senza alcuna osservazione. Lo stabilimento di Aurora è specializzato nello sviluppo e nella produzione di API - Abbiamo avviato il progetto di espansione dello stabilimento di Lexington (Stati Uniti), specializzato in prodotti farmaceutici iniettabili sterili. Ciò dovrebbe dare impulso al nostro programma integrato di sviluppo e produzione di ADC nel medio e lungo termine - Finanziamenti per le biotecnologie - Recupero incompleto e incostante dei finanziamenti per le aziende biofarmaceutiche emergenti, che porta a un processo decisionale prolungato da parte dei clienti e a una crescita più lenta nei progetti di sviluppo in fase iniziale Complex Hospital Generics (CHG) - Anestesia per inalazione (IA) - Crescita più lenta nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 a causa della suddivisione in fasi degli ordini istituzionali. Ci si aspetta che la crescita riprenda nella parte restante dell'anno finanziario o Crescita più lenta nel mercato chiave degli Stati Uniti, in parte compensata da una crescita incoraggiante in alcuni mercati extra-USA o Ricevuta l'approvazione dell'USFDA per lo stabilimento di Digwal (India) come centro di produzione di API di sevoflurano e di prodotti finiti per uso sia umano che veterinario - Terapia intratecale – Fatturato inferiore nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 a causa dei tempi di spedizione alla fine giugno. Si prevede una ripresa della crescita nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 - Anestesia iniettabile e terapia del dolore – Iniziative volte a risolvere i vincoli di fornitura in corso. Si prevede che i benefici matureranno a partire dall'anno fiscale 2027 - Prodotti differenziati e speciali - Neoatricon®1 lanciato in mercati UE scelti nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026. Previsto il lancio in ulteriori mercati nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 Piramal Consumer Healthcare (PCH) - I marchi più importanti continuano a presentare una forte crescita – 18% su base annua nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026; hanno contribuito al 49% delle vendite totali di PCH. o La crescita è stata trainata principalmente da Little's, i-range e CIR o Ripresa sana della crescita di i-range i dall'impatto del controllo dei prezzi indotto dalle autorità regolatorie - Lancio di nuovi prodotti - Aggiunti sette nuovi prodotti nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 - Investimenti in media e promozioni – 13% delle vendite PCH nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 - Il fatturato nell'e-commerce è cresciuto del 41% su base annua nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026, contribuendo per il 23% alle vendite di PCH