Relazione sull'allocazione degli asset di Bybit per il terzo trimestre 2025: calano le partecipazioni in stablecoin, con gli investitori che si spostano su SOL, XRP e altcoin

DUBAI, EAU, 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha pubblicato la Relazione sull'allocazione degli asset per il terzo trimestre 2025, che mostra un forte calo delle partecipazioni in stablecoin, con gli investitori che riallocano i fondi verso Solana (SOL), XRP e altre altcoin. Mentre Bitcoin ed Ether continuano a dominare i portafogli, le istituzioni guidano il passaggio dalle stablecoin verso gli asset digitali ad alto rendimento.

Punti principali:

La relazione del terzo trimestre 2025 sottolinea il crescente interesse degli investitori verso le altcoin, poiché le riserve di stablecoin vengono ridistribuite in asset a più alta crescita. In particolare, le istituzioni hanno ridotto significativamente le disponibilità liquide per sfruttare la dinamica del mercato, con Bitcoin ed Ether che si confermano come i pilastri del portafoglio. L'ascesa dei token SOL, XRP e DEX evidenzia strategie di diversificazione più ampie nel mercato degli asset digitali.

Link per il download della relazione: https://learn.bybit.com/en/crypto-insight/stablecoin-holding-percentage-falls-as-investors-allocate-them-to-sol

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitResearch

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scoprite il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori informazioni su Bybit visitare l'ufficio stampa di Bybit Per richieste di informazioni da parte dei media contattare: media@bybit.com Per aggiornamenti seguire: le community e i social di Bybit Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775144/Bybit_Q3_2025_Asset_Allocation_Report_Stablecoin_Holdings_Drop_Investors.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.