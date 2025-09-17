circle x black
Val d'Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c'era lo zio

L'uomo, Matteo Barmaz, 'tradito' dal cono d'ombra del mezzo non si è accorto della presenza del passeggino con dentro il bimbo.

Ambulanza e auto dei carabinieri - Fotogramma
18 settembre 2025 | 00.07
Redazione Adnkronos
Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo. Lo riporta l'edizione on line de 'La Stampa'.

Matteo Barmaz, 'tradito' dal cono d'ombra del trattore, non si è accorto della presenza del passeggino dove dormiva il nipotino. Tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili. Sui fatti indagano i carabinieri, l'area è stata posta sotto sequestro ed è stata avvertita la procura.

L’incidente è avvenuto nell’azienda agricola “Di Barrò”, fondata dal sindaco di St-Pierre Andrea Barmaz.

