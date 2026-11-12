Rockwell Automation presenta i nuovi controllori LogixEdge per l'automazione definita dal software

La piattaforma basata su PC industriale integra controllo Logix, funzionalità di edge computing e supporto per applicazioni containerizzate

MILWAUKEE, Wisconsin, 12 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, annuncia il lancio del controllore LogixEdge™, una nuova piattaforma di controllo industriale progettata per aiutare le aziende manifatturiere a semplificare le architetture di sistema e accelerare l'automazione definita dal software. Integrando controllo Logix, funzionalità di edge computing e applicazioni containerizzate in un'unica piattaforma basata su PC industriale, i controllori LogixEdge consentono alle aziende manifatturiere di implementare e gestire carichi di lavoro di automazione e software in prossimità dei processi produttivi.

In un contesto industriale caratterizzato da una connettività sempre più diffusa, le aziende manifatturiere sono alla ricerca di nuovi modi per collegare le tecnologie operative (OT) e informatiche (IT), mantenendo la propria competitività senza aumentare la complessità. I controllori LogixEdge nascono per rispondere alla crescente domanda da parte dei clienti, di architetture in grado di supportare sia il controllo deterministico sia l'implementazione di applicazioni software moderne. Consentendo alle applicazioni di controllo e software di operare su una piattaforma comune, contribuiscono a ridurre la necessità di hardware dedicato e offrono maggiore flessibilità nell'implementazione di applicazioni di automazione, visualizzazione e digitali in prossimità dei processi di produzione.

Utilizzando applicazioni containerizzate e moderne pratiche di gestione del software, le aziende manifatturiere possono implementare, aggiornare e gestire il software in modo più uniforme anche in ambienti produttivi distribuiti. Questo approccio contribuisce a ridurre i tempi di implementazione, semplificare la gestione del ciclo di vita delle applicazioni e creare un'infrastruttura di automazione più adattabile.

"L'automazione industriale sta evolvendo da architetture incentrate sull'hardware verso sistemi definiti dal software, più facili da implementare, gestire e scalare", ha affermato Stefano Schiavella, product manager di Rockwell Automation. "I controllori LogixEdge integrano il controllo Logix e le moderne capacità di calcolo in un'unica piattaforma, offrendo alle aziende manifatturiere una maggiore flessibilità e contribuendo a ridurre la complessità dei sistemi".

Il lancio di LogixEdge si inserisce nel percorso di crescente adozione dell'automazione definita dal software, in cui controllo, applicazioni e analisi possono essere implementati in modo più efficiente nelle operazioni industriali. Il controllore LogixEdge rappresenta un ulteriore passo avanti nella visione di Rockwell Automation per l'automazione definita dal software, aiutando le aziende manifatturiere a connettere persone, processi e tecnologie per promuovere attività produttive sempre più intelligenti ed efficienti.Per maggiori informazioni sui controllori LogixEdge, visitate il sito web di Rockwell Automation o contattate il vostro distributore di riferimento.

Registrandosi all'Automation Fair 2026 sarà possibile vedere i controllori LogixEdge in azione e scoprire le prossime evoluzioni dell'automazione definita dal software.

Cos'è un controllore LogixEdge? LogixEdge è un controllore industriale basato su PC, sviluppato da Rockwell Automation, che integra il controllo Logix, funzionalità di edge computing e applicazioni containerizzate in un'unica piattaforma. È progettato per aiutare le aziende manifatturiere a semplificare le architetture, ridurre la necessità di hardware dedicato e supportare strategie di automazione definite dal software.

Che cosa si intende l'automazione definita dal software? L'automazione definita dal software è un approccio che svincola le funzionalità software dall'hardware dedicato, consentendo di implementare, gestire e aggiornare in modo più flessibile le applicazioni di controllo, analisi e altre applicazioni industriali. I controllori LogixEdge di Rockwell Automation supportano l'automazione definita dal software consentendo l'esecuzione di più carichi di lavoro su una piattaforma industriale condivisa.

Perché le aziende manifatturiere stanno adottando i controllori edge che uniscono OT e IT? Le aziende manifatturiere puntano a semplificare le architetture, ridurre la necessità di hardware dedicato e migliorare l'accesso ai dati operativi. Integrando le tecnologie operative (OT) e informatiche (IT) su una piattaforma comune, i controllori LogixEdge aiutano a ridurre la complessità, ad accelerare le iniziative di trasformazione digitale e a migliorare l'agilità operativa.

In che modo i controllori LogixEdge si inseriscono nel portafoglio Logix? I controllori LogixEdge ampliano il portafoglio Logix combinando il collaudato controllo Logix con le capacità di edge computing in un'unica piattaforma. Progettati per supportare l'automazione definita dal software, offrono alle aziende manifatturiere un'opzione flessibile per gli scenari che traggono vantaggio dalla possibilità di eseguire funzioni di controllo e applicazioni software sullo stesso dispositivo, a complemento delle soluzioni esistenti basate su Logix.

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2026. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate www.rockwellautomation.com.

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