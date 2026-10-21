Segway Powersports torna all'EICMA per il quinto anno con la gamma Model Year 2027 e nuove innovazioni in materia di fuoristrada

MILANO, 21 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports torna all'EICMA per una quinta partecipazione, con nuove innovazioni per fuoristrada che riflettono la sua filosofia "Fear No Place". Il 3 novembre, il marchio svelerà la sua gamma Model Year 2027 (MY2027) in occasione di un lancio di prodotti a Milano. Dagli ATV aggiornati al debutto del suo nuovo UTV di punta con due file di sedili e della tecnologia connessa del sistema iFUN di nuova generazione, l'anteprima promette sviluppi entusiasmanti nel design, nelle prestazioni e nell'esperienza di guida.

Segway Powersports occuperà circa 880 metri quadrati all'EICMA 2026, preparando il terreno per il suo imminente lancio di prodotti:

Per Segway Powersports, la guida fuoristrada ha sempre rappresentato qualcosa di più che raggiungere una destinazione. Si tratta di affrontare terreni sconosciuti con fiducia e scoprire nuove possibilità lungo la strada. Come linea powersport ad alte prestazioni e di livello professionale di Segway per i mercati globali, il marchio è costruito attorno alle qualità di cui dipendono i piloti quando le condizioni diventano difficili: prestazioni solide, durata affidabile e maneggevolezza sicura.

L'esperienza, la ricerca dell'eccellenza e lo spirito di esplorazione costituiscono l'essenza di Segway Powersports. Insieme, questi valori plasmano la filosofia "Fear No Place" del marchio e il suo impegno per spingersi oltre i limiti delle proprie capacità di guida. L'EICMA offre un'altra opportunità per dare maggior risalto a questa filosofia e rafforzare l'identità del marchio nel mercato globale del settore powersport.

Oltre alle prestazioni, Segway Powersports sta forgiando un'identità visiva distinta ancorata a Rider Red, il suo colore caratteristico abbinato al logo Segway Powersports dedicato. Applicato in modo coerente ai design dei veicoli e ai materiali del marchio, il colore crea una presenza di marchio audace e immediatamente riconoscibile.

All'EICMA di quest'anno, la gamma MY2027 sarà la protagonista. Nuovi design, prestazioni più forti e un'esperienza di guida più coinvolgente sono gli aggiornamenti chiave a cui prestare attenzione. Parallelamente, il nuovo UTV di punta con due file di sedili farà il suo debutto a Milano con un concetto di abitacolo confortevole in ogni condizione atmosferica.

La connettività intelligente sarà un altro punto saliente. Il sistema di connessione di nuova generazione iFUN renderà le interazioni tra i piloti e i loro veicoli più intelligenti e intuitive.

Con il prossimo lancio, Segway Powersports mira ad offrire una gamma di fuoristrada più completa per una più ampia serie di terreni ed esigenze di guida. Dalle avventure sui sentieri e dalle uscite in compagnia con gli amici fino ai compiti pratici, la gamma ampliata offre ai piloti più modi per sfruttare al meglio ogni viaggio.

Il padiglione Segway Powersports presenterà anche un highlight speciale: un veicolo da corsa che ha conquistato il secondo posto nella classe SSV al Campionato Europeo Bajas 2026. I visitatori possono dare un'occhiata più da vicino al veicolo da corsa e farsi un'idea delle competizioni per fuoristrada.

I media, i rivenditori, i partner e i consumatori sono invitati a seguire il lancio di prodotti Segway Powersports il 3 novembre alle ore 15:30 (ora locale di Milano) presso lo Stand 14, Padiglione I06 e a scoprire quali novità ha in serbo Segway Powersports.

Informazioni su Segway Powersports

Segway Powersports è la linea powersports ad alte prestazioni e di livello professionale di Segway per i mercati globali. Guidato dall'esperienza, dalla ricerca dell'eccellenza e dallo spirito di esplorazione, il marchio sviluppa veicoli fuoristrada che combinano prestazioni potenti, coppia elevata, durata affidabile e maneggevolezza reattiva. Costruiti per terreni diversi ed esigenti, i suoi veicoli danno ai piloti la fiducia necessaria per affrontare nuove sfide, riflettendo la filosofia "Fear No Place" del marchio.

Contatto: media@powersports.segway.com

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