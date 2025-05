Supermicro ora accetta ordini per un portafoglio di oltre 20 sistemi ottimizzati per le nuove GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e accelera l'implementazione delle AI factory aziendali

TAIPEI, 19 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, oggi ha annunciato di accettare ordini per sistemi AI aziendali dotati di GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

L'ampio portafoglio dei server ottimizzati di Supermicro consente di implementare l'AI e il visual computing praticamente in qualsiasi settore o ambiente. La suite di oltre 20 sistemi Supermicro con integrazione delle GPU RTX PRO Blackwellmigliorerà significativamente le performance dei carichi di lavoro delle AI factory aziendali. Questo include l'inferenza AI, lo sviluppo e la messa a punto dei modelli AI, l'AI generativa, l'elaborazione grafica e il rendering basati sull'AI, il contenuto e lo streaming video, oltre allo sviluppo di giochi.

I sistemi Supermicro certificati NVIDIA dotati di GPU RTX PRO 6000 Blackwell fungeranno da elementi costitutivi per i progetti convalidati da NVIDIA e relativi alle AI factory aziendali , integrandosi con la rete NVIDIA Spectrum-X, lo storage certificato NVIDIA e il software NVIDIA AI Enterprise, per creare soluzioni full stack e accelerare l'implementazione dell'AI in loco.

"Supermicro continua a guidare lo sviluppo dell'infrastruttura AI aziendale favorendo l'implementazione dell'AI in tutti i settori e su scala sempre più ampia", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Data Center Building Block Solutions® di Supermicro è la piattaforma ideale per la collaborazione con i progetti di Enterprise AI Factory convalidati da NVIDIA e basati sull'architettura Blackwell. Insieme aiuteremo le aziende a incrementare l'adozione dell'AI creando le proprie AI Factory aziendali e accelerando l'inferenza e lo sviluppo AI, la simulazione e i carichi di lavoro in ambito grafico per ricavi più rapidi."

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.supermicro.com/pcie-gpu

Le architetture Supermicro supportate includono sistemi 5U e 4U, NVIDIA MGX ed edge ottimizzati per GPU, nodi multipli SuperBlade® e GrandTwin®, rackmount 1U e 2U, sistemi multiprocessore e workstation.

In totale, Supermicro offre ora più di 100 server di elaborazione accelerata che supportano le GPU NVIDIA PCIe, tra cui le GPU RTX PRO 6000 Blackwell, NVIDIA H200 NVL, H100 NVL, L40S e L4. Questa ampia gamma di sistemi è facilmente adattabile per soddisfare requisiti specifici in materia di carichi di lavoro e di ambienti di distribuzione.

Tra questi rientrano i sistemi certificati NVIDIA, che garantiscono compatibilità e supporto per la rete NVIDIA Spectrum-X e le DPU NVIDIA BlueField - 3, nonché il software NVIDIA AI Enterprise, semplificando il processo di sviluppo e implementazione dell'AI per la produzione.

"Le AI factory aiutano le aziende a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati, e ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato", ha affermato Chris Marriott, vicepresidente delle Piattaforme Aziendali di NVIDIA. "Il portafoglio diversificato di sistemi NVIDIA Blackwell di Supermicro offre alle aziende un'infrastruttura adattabile che consente di supportare in modo efficiente i carichi di lavoro AI artificiale che stimolano l'innovazione praticamente in ogni funzione aziendale".

Poiché la domanda di inferenza AI continua a spostarsi sempre più verso la fonte della richiesta, la nuovissima architettura a socket singolo di Supermicro ottimizzata per GPU, basata sul design di riferimento MGX, porta più vicino all'edge le capacità di inferenza delle GPU RTX PRO 6000 Blackwell.

Il nuovo SYS-212GB-NR, il primo sistema Supermicro basato su MGX che sfrutta un'architettura a socket singolo, combina fino a 4 GPU di ultima generazione con performance bilanciate di elaborazione, con la formazione di soluzioni AI edge convenienti e a performance elevate. Il sistema è stato progettato per rispondere alle esigenze delle aziende che puntano a distribuire risorse GPU dense in sedi decentralizzate in cui problemi di alimentazione, termici e di costi potrebbero limitare l'efficacia delle tradizionali architetture dei sistemi GPU.

Implementando le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, le aziende possono ridurre il numero di server necessari per supportare l'inferenza AI edge avanzata, la business intelligence e l'analisi, l'automazione industriale e le applicazioni al dettaglio, riducendo ulteriormente i costi dell'implementazione dell'IA in ambito edge.

Supermicro offre un'ampia gamma di sistemi di elaborazione accelerata per l'AI aziendale, con le seguenti famiglie di sistemi ora ordinabili con le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell:

Sistemi di elaborazione accelerata PCIe Supermicro 5U: architetture estremamente flessibili e ottimizzate dal punto di vista termico, progettate per supportare fino a 10 GPU in un singolo chassis con raffreddamento ad aria (fino a 8 GPU RTX PRO 6000 Blackwell). I sistemi sono dotati di CPU dual socket ed espansione PCIe 5.0 per facilitare la creazione di reti ad alta velocità per cluster scalabili. I carichi di lavoro principali includono inferenza e messa a punto dell'intelligenza artificiale, rendering 3D, simulazione e cloud gaming.

Sistemi Supermicro MGX: soluzioni ottimizzate per GPU e basate sul design di riferimento modulare di NVIDIA, con configurazioni a socket singolo o doppio e supporto massimo di quattro GPU in 2U o di otto GPU in 4U, per una gamma di carichi di lavoro AI, HPC e grafici nei data center e all'edge.

Sistemi di elaborazione accelerata PCIe 3U ottimizzati per l'edge di Supermicro: fattore di forma compatto, progettato per implementazioni di data center edge e in grado di supportare fino a otto GPU a doppia larghezza o 19 GPU a larghezza singola per sistema. I carichi di lavoro principali includono EDA, modellazione scientifica e inferenza AI edge.

Sistemi SuperBlade® di Supermicro: architettura multinodo ottimizzata per densità e a basso consumo energetico, progettata per la massima densità di rack, con un massimo di 120 GPU per rack.

Workstation rackmount: performance e flessibilità della workstation in un fattore di forma rackmount, che offre maggiore densità e sicurezza per le aziende che puntano a utilizzare risorse centralizzate.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di supporto. La competenza di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dell'alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, nella regione di Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per garantire scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2690487/RTX_Pro_6000.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire