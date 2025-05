Via libera inoltre, da parte del Consiglio dei ministri, al decreto legge Infrastrutture

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge con cui il 9 aprile scorso il Consiglio provinciale di Trento aveva introdotto la possibilità di un terzo mandato consecutivo per il presidente della provincia autonoma (che si amministra come una Regione). Voto contrario della Lega. Via libera inoltre, da parte del Consiglio dei ministri, al decreto legge Infrastrutture.