Supermicro presenta la soluzione end-to-end DCBBS basata su NVIDIA Vera Rubin NVL4 con prestazioni FP64 native per infrastrutture convergenti di HPC e IA

SAN JOSE, California, e AMBURGO, Germania, 23 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, aziende, storage e 5G Edge, presenta il progetto Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) per l'HPC basato sulla piattaforma NVIDIA Vera Rubin NVL4, annunciato in occasione dell'ISC 2026. Sulla scia dei progetti DCBBS di Supermicro per NVIDIA Vera Rubin NVL72 e NVIDIA HGX Rubin NVL8 presentati a Computex, il progetto per HPC e IA applica la stessa metodologia end-to-end al calcolo scientifico. Il progetto si basa sul DCBBS di Supermicro, che fornisce le risorse necessarie in termini di elaborazione, rete, raffreddamento a liquido avanzato, distribuzione dell'alimentazione e infrastruttura in loco, gestite da un team di esperti DCBBS di Supermicro, per accelerare i tempi di messa in linea per gli istituti di ricerca e i centri di supercalcolo.

"Le scoperte scientifiche sono sempre state guidate dagli strumenti a disposizione dei ricercatori, e l'intelligenza artificiale è diventata una componente essenziale del processo di ricerca", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Le istituzioni che accelereranno l'implementazione delle infrastrutture saranno all'avanguardia nella prossima generazione di innovazioni. Grazie ai nostri progetti DCBBS per NVIDIA Vera Rubin NVL4, gli enti di ricerca possono implementare con sicurezza infrastrutture HPC e di IA su qualsiasi scala, sapendo di poter contare sulla comprovata esperienza di Supermicro nella realizzazione di alcuni dei più grandi cluster raffreddati a liquido al mondo".

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I ricercatori utilizzano sempre più un approccio convergente all'elaborazione dati, che combina la simulazione tradizionale in doppia precisione FP64 con l'elaborazione accelerata e i metodi di intelligenza artificiale, rivoluzionando i tempi di scoperta nei settori della ricerca climatica, della scoperta di nuovi farmaci, della scienza dei materiali e dell'energia. La piattaforma NVIDIA Vera Rubin NVL4 è stata progettata proprio per questa convergenza, e il progetto DCBBS per l'HPC definisce i passaggi necessari per implementarla con successo, grazie all'esperienza comprovata di Supermicro nella realizzazione dei più grandi cluster di supercalcolo al mondo raffreddati a liquido, con oltre 100.000 GPU.

Il progetto copre l'intero processo end-to-end che Supermicro ha utilizzato per completare progetti su larga scala con raffreddamento a liquido in tempi record. I sopralluoghi in loco condotti dagli esperti Supermicro valutano l'accesso alle banchine di carico, le misure e gli spazi liberi della sala dati, la portata del piano e le infrastrutture esistenti di alimentazione e raffreddamento, al fine di elaborare una proposta progettuale su misura per ogni progetto. L'integrazione della soluzione inizia ben prima della consegna, con operazioni di montaggio su rack, impilamento, cablaggio e test a livello di sistema (L10) e a livello di cluster (L11) eseguiti negli stabilimenti produttivi globali di Supermicro. La consegna esclusiva e l'integrazione in loco comprendono il posizionamento dei rack, i collegamenti di alimentazione e raffreddamento, il cablaggio di rete, la messa in servizio e la convalida della soluzione in loco, con opzioni di assistenza continua che includono tempi di risposta in loco a partire da sole 4 ore per garantire la continuità operativa delle applicazioni mission-critical.

Una soluzione scalabile per HPC e IA per modernizzare l'infrastruttura di calcolo destinata alla ricerca scientifica

Il progetto Supermicro DCBBS per HPC e IA basato sull'unità scalabile NVIDIA Vera Rubin NVL4 comprende quanto segue, che può essere moltiplicato per implementare cluster di qualsiasi dimensione, da 3,2 MW a 1 GW:

Sono inoltre disponibili configurazioni per HPC e IA basate su NVIDIA GB200 NVL4, pronte per l'implementazione immediata.

Supermicro DCBBS offre un'infrastruttura IA completa e modulare costruita a partire da componenti e sottosistemi validati, consentendo implementazioni flessibili che spaziano da singoli server e networking fino a soluzioni rack-scale e infrastrutture per data center, inclusi software e servizi. Supermicro continua a guidare il settore con il proprio portafoglio completo di soluzioni per infrastrutture IA, consentendo alle organizzazioni di tutto il mondo di implementare data center IA scalabili, efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Supermicro presenterà le proprie soluzioni per infrastrutture HPC e IA all'ISC 2026, presso il padiglione H, stand B10. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.supermicro.com.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

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