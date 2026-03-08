Superteam Wheels stringe una partnership strategica triennale con GCN Italia, espandendo ulteriormente la presenza sul mercato europeo

MILANO, 8 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, uno dei principali produttori cinesi di set di ruote per biciclette in fibra di carbonio, ha annunciato oggi una partnership strategica triennale con GCN Italia, il canale italiano di Global Cycling Network, canale dedicato al ciclistismo noto in tutto il mondo, (GCN). Dopo le collaborazioni di successo con i canali francesi e spagnoli di GCN nel 2025, questa partnership segna un altro passo fondamentale per Superteam Wheels nell'espansione della sua presenza sul mercato europeo. Attualmente, il marchio ha stabilito una cooperazione con tre principali canali GCN: francese, spagnolo e italiano, consolidando la sua presenza nei principali mercati europei e facendo fare ulteriori progressi al layout globale del marchio nell'Europa meridionale.

Grazie a questa partnership, Superteam Wheels sfrutterà la forte influenza locale di GCN Italia sulle principali piattaforme di social media globali, tra cui YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, per lanciare iniziative di promozione del marchio a piattaforma completa e di co-creazione di contenuti. Le due parti creeranno insieme una vasta gamma di contenuti originali, tra cui recensioni di prodotti professionali di set di ruote in fibra di carbonio per bici da strada e gravel, esperienze di guida locali nel mondo reale e analisi approfondite delle tecnologie principali in fibra di carbonio. Fatto su misura per le prospettive e le esigenze degli appassionati di ciclismo italiani, il contenuto mostrerà la forza tecnologica e il valore del prodotto del marchio, ispirando ulteriormente l'amore per il ciclismo tra gli appassionati del Sud Europa e di tutto il mondo.

Chris Zeng, Overseas Business Manager di Superteam Wheels, ha dichiarato:

"L'Italia è il cuore del ciclismo globale, con una lunga tradizione e appassionati esigenti. GCN Italia è il nostro ponte fondamentale per unire la grande expertise cinese nella fibra di carbonio di Superteam e ciclisti locali. Basandoci sulle nostre partnership del 2025 con GCN Francia e Spagna, questa collaborazione rafforza ulteriormente la nostra presenza in tutta Europa. Ci impegniamo a fornire set di ruote convenienti e ad alte prestazioni, consentendo a più ciclisti di sperimentare le eccezionali prestazioni della nostra tecnologia in fibra di carbonio e di entrare a far parte della storia del ciclismo europeo. "

Dario Esposito, Business Director International di GCN Italia, ha dichiarato:

"Spero che questa soluzione sia apprezzata da entrambe le parti e che possiamo espandere la nostra preziosa partnership a GCN Italia. "

Informazioni su Superteam Wheels

Fondata nel 2015, Superteam Wheels è specializzata nella ricerca e sviluppo e nella produzione di set di ruote in fibra di carbonio ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiose per biciclette da strada. Grazie alla qualità superiore dei prodotti, all'innovazione continua e alla profonda esperienza nella produzione, l'azienda si è guadagnata la fiducia dei ciclisti di tutto il mondo. Impegnata a far progredire l'industria ciclistica, Superteam Wheels continua a sviluppare tecnologie in fibra di carbonio più leggere, più forti e più affidabili per offrire un'esperienza di guida eccezionale agli utenti di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://superteamwheels.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927816/406e2629a2240e552cd8af7ed376b3ce.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2927817/ffa9a36938349ff2cd88177a7e582296.jpg

