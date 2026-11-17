Synthesys Network consentirà agli intermediari regolamentati di accedere al portafoglio di fondi tokenizzati di WisdomTree, a partire da tre fondi che coprono mercati monetari, azioni a grande capitalizzazione statunitensi e strategie tecnologiche, dopo l'approvazione per la distribuzione a Singapore.

SINGAPORE e NEW YORK, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Synthesys, la società di infrastrutture del mercato finanziario per i mercati dei capitali tokenizzati, ha annunciato oggi una collaborazione con WisdomTree (NYSE: WT), un innovatore finanziario globale, che rende i fondi tokenizzati di WisdomTree accessibili attraverso canali regolamentati integrati in Synthesys Network.

Nell'ambito della collaborazione, i fondi diventano accessibili ai partner di distribuzione regolamentati collegati tramite Synthesys Network, un livello infrastrutturale connettivo che consente la distribuzione regolamentata a oltre 80 canali di distribuzione a livello globale. Il primo di questi partner è Pinetree Securities, che promuoverà i fondi tokenizzati di WisdomTree a determinati clienti istituzionali idonei di Singapore, che soddisfano i requisiti ai sensi delle leggi vigenti. Seguirà il coinvolgimento di ulteriori partner per la distribuzione.

I fondi comprendono il WisdomTree Money Market Digital Fund (WTGXX), il WisdomTree 500 Digital Fund (SPXUX) e il WisdomTree Technology and Innovation 100 Digital Fund (TECHX). WisdomTree ha registrato i fondi a Singapore come regimi soggetti a restrizioni, mettendoli a disposizione di una gamma più ampia di investitori idonei. Insieme, forniscono agli investitori idonei l'accesso alla gestione della liquidità in USD, alle azioni a grande capitalizzazione statunitensi e all'esposizione centrata sulla tecnologia attraverso veicoli di investimento tokenizzati e regolamentati.

La maggior parte dei fondi tokenizzati opera ancora in gran parte in silos. Ogni banca, società fintech, brokeraggio o piattaforma che desidera svilupparsi su di essi deve integrarsi con ogni gestore separatamente, catena per catena e giurisdizione per giurisdizione, in modo che anche i migliori prodotti raggiungano solo una piccola parte del mercato loro accessibile. Synthesys Network consente la connettività e il livello operativo che collegano i canali di distribuzione regolamentati, le banche, i fornitori di servizi di pagamento, le società fintech e gli istituti finanziari in tutte le giurisdizioni, ai prodotti tokenizzati a livello istituzionale attraverso un'unica integrazione.

Oltre 80 canali regolamentati connessi a Synthesys Network potranno accedere ai fondi senza sviluppare e mantenere un'integrazione bilaterale separata con WisdomTree, fatte salve le autorizzazioni normative di ciascun canale e i requisiti di ammissibilità degli investitori, compreso il completamento dell'onboarding e della dovuta diligenza degli investitori.

"WisdomTree è una precorritrice nel settore dei fondi tokenizzati, con uno dei più grandi portafogli tokenizzati che dispone di diverse strategie. Siamo entusiasti di sostenere la sua espansione con Synthesys Network, portando questi fondi a canali di distribuzione più regolamentati a livello globale. Quando la distribuzione cessa di essere il collo di bottiglia, vincono i migliori prodotti e gli investitori ottengono un accesso che non dipende più dalla banca in cui operano."

Darien Poh, amministratore delegato presso Synthesys

WisdomTree apporta esperienza ed entità significative alla rete Synthesys. Il gestore globale delle risorse offre 15 fondi tokenizzati registrati alla SEC che abbracciano mercati monetari, azioni, reddito fisso, allocazione delle risorse e alternative in otto blockchain pubbliche. Le sue risorse di fondi tokenizzati hanno superato 1,2 miliardi di dollari nel settembre 2026, rispetto a circa 770 milioni di dollari all'inizio dell'anno.

"La finanza on-chain è globale per natura e Singapore è un mercato importante per la sua prossima fase di crescita. Collaborare con Synthesys ci offre un modo pratico per portare i fondi tokenizzati di WisdomTree a investitori più idonei attraverso i canali regolamentati che già utilizza. Se continuiamo a rendere i prodotti regolamentati più facilmente accessibili e a utilizzarli in tutti i mercati, l'adozione continuerà di conseguenza a seguire questa tendenza."

Vinh Tran, direttore associato dello sviluppo commerciale presso WisdomTree Onchain

La disponibilità attraverso ciascun canale rimane soggetta alle autorizzazioni normative di tale canale e all'idoneità degli investitori. L'accesso ai prodotti tramite Synthesys Network è a disposizione esclusivamente degli intermediari regolamentati e, attraverso di essi, degli investitori idonei ai sensi della legislazione vigente.

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Chi sono Synthesys e Pinetree

Synthesys è una società di infrastrutture operante nel mercato finanziario specializzata in fondi e titoli tokenizzati. Il suo prodotto di punta, Synthesys Network, è un livello di connettività indipendente dall'emittente che offre ai canali di distribuzione regolamentati come banche, fornitori di pagamenti, società fintech e brokeraggi l'accesso a prodotti tokenizzati di livello istituzionale attraverso un'unica integrazione, con la conformità e l'idoneità degli investitori applicate al livello di rete. Network oggi apporta fondi tokenizzati, offrendo rendimenti in oltre dieci valute a oltre 80 canali di distribuzione a livello globale. Accanto a Network, la suite di prodotti di Synthesys consente alle istituzioni finanziarie tradizionali di espandersi perfettamente nell'economia tokenizzata, tra cui Synthesys Mint e Zodiac.

Scopri di più sulla pagina web synthesys.co.

Le attività precedenti relative ai fondi tokenizzati di WisdomTree sono facilitate tramite Pinetree Securities Pte. Ltd., titolare di una licenza di servizi sui mercati dei capitali e regolamentata dall'Autorità monetaria di Singapore per svolgere le attività regolamentate, compresa la negoziazione di prodotti sui mercati dei capitali, che sono titoli o regimi di investimento collettivo. L'attività principale di Pinetree consiste nel sostenere i propri clienti in qualsiasi processo di investimento, sia attraverso la scoperta e la condivisione di potenziali opportunità di investimento, sia attraverso l'identificazione e l'introduzione di potenziali investitori, sfruttando la propria esperienza e presenza nei mercati di Singapore e del Sud-Est asiatico.

Esclusione di responsabilità: La presente comunicazione è a scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o interessi di fondi in alcuna giurisdizione. Synthesys non offre, vende o distribuisce titoli. I prodotti accessibili tramite Synthesys Network sono messi a disposizione da intermediari regolamentati, come Pinetree, che agiscono nell'ambito delle proprie autorizzazioni normative, e la disponibilità è soggetta all'ammissibilità e alla giurisdizione dell'investitore.

Chi è WisdomTree

WisdomTree è un moderno gestore di risorse a livello globale con capacità su mercati pubblici, mercati privati, tokenizzazione e finanza on-chain. Offriamo una suite diversificata di prodotti, modelli e soluzioni negoziati in borsa, investimenti sul mercato privato e prodotti e servizi basati su blockchain, aiutando gli investitori a plasmare il loro futuro finanziario e i professionisti finanziari a far crescere le loro attività. Attraverso WisdomTree Onchain™, combiniamo prodotti di investimento tokenizzati, infrastrutture e capacità di distribuzione in una piattaforma integrata di servizi finanziari che serve investitori al dettaglio e istituzionali.

WisdomTree ha attualmente circa 172,3 miliardi di dollari di attività gestite a livello globale, comprese quelle gestite da Ceres Partners, LLC, a partire dall'ultimo periodo di riferimento.

Per ulteriori informazioni su WisdomTree Onchain, visitare la pagina web: https://www.wisdomtree.com/onchain

Visitateci su X a @WisdomTreeOnchn.

WisdomTree® è il nome commerciale di WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) e delle sue filiali in tutto il mondo.

WisdomTree Digital Management, Inc. funge da consulente d'investimento per il WisdomTree Money Market Digital Fund (WTGXX), il WisdomTree 500 Digital Fund (SPXUX) e il WisdomTree Technology and Innovation 100 Digital Fund (TECHX) (i "Fondi"), che costituiscono comparti di WisdomTree Digital Trust. WisdomTree Digital Management, Inc. e WisdomTree Digital Trust sono registrate presso la U.S. Securities and Exchange Commission. WisdomTree Digital Management ha, inoltre, registrato i fondi come regimi soggetti a restrizioni presso l'Autorità monetaria di Singapore.

Prima di investire gli investitori dovrebbero valutare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese dei fondi: tali informazioni sono disponibili tramite Pinetree. L'investimento comporta rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Potresti perdere denaro investendo in un fondo, compreso il WTGXX. Sebbene WTGXX tenti di mantenere il valore del suo investimento a 1,00 $ per azione, non può garantire che ci riuscirà. Un investimento nel WTGXX non è un conto bancario e non è assicurato o garantito dalla Federal Deposit Insurance Corporation o da qualsiasi altra agenzia governativa. Il consulente del fondo non è tenuto a rimborsare il fondo per le perdite e non ci si può aspettare che il consulente fornisca sostegno finanziario al fondo in qualsiasi momento, anche in periodi di tensione del mercato.

I potenziali prodotti e servizi, nonché i tempi di lancio applicabili e le commissioni associate, sono in fase di sviluppo, possono cambiare o non diventare mai disponibili, anche a causa di considerazioni normative. Le informazioni fornite e/o i piani ad esse associati possono essere modificati senza preavviso e WisdomTree non ha alcun obbligo di fornire informazioni aggiuntive.

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