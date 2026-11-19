SANTIAGO, Cile, 18 novembre 2026 /PRNewswire/ -- La classifica The 50 Best Vineyards 2026 è stata presentata questa sera a Santiago, in Cile, con Schloss Johannisberg, nel Rheingau, in Germania, proclamato The World's Best Vineyard 2026. Dopo aver conquistato il secondo posto nel 2025, Schloss Johannisberg raggiunge quest'anno la vetta della classifica. Questa storica tenuta è rinomata per il suo profondo legame con il Riesling e per la sua secolare tradizione vitivinicola. I visitatori possono passeggiare tra i vigneti e gli eleganti terreni della proprietà, oltre a scoprire le cantine storiche, tra cui la celebre Bibliotheca Subterranea.

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Bodegas Ysios nella Rioja, in Spagna, ha conquistato la posizione No.2 mentre Montes nella valle di Colchagua, in Cile, si è classificato No.3 ed è stato nominato The Best Vineyard in South America, premio sponsorizzato da Latam Airlines.

Rikki Tidball, direttrice generale per Premi e classifiche di The 50 Best Vineyards, ha dichiarato: "Schloss Johannisberg merita pienamente il No.1, grazie alla combinazione di tradizione vitivinicola e ospitalità d'eccezione. La classifica di quest'anno mette in luce l'incredibile varietà delle esperienze enoturistiche offerte in tutto il mondo, dalle tenute storiche e dalle icone del settore alle nuove entusiasmanti destinazioni e ai talenti emergenti."

Tra gli altri vincitori regionali figurano Creation, a Walker Bay, in Sudafrica, al No.5, che ha ricevuto The Best Vineyard in Africa; Château Kefraya nella valle della Bekaa, in Libano, al No.18, nominato The Best Vineyard in the Middle East; e Jordan Vineyard & Winery nell'Alexandra Valley, in California al No.27, riconosciuto come The Best Vineyard in North America.

Champagne Taittinger, nella Champagne, in Francia, ha ricevuto l'Highest Climber Award, sponsorizzato da Lexus, dopo aver guadagnato 39 posizioni e aver raggiunto il No.11. L'Highest New Entry Award è stato invece assegnato a Vasse Felix, a Margaret River, in Australia, che ha debuttato in classifica al No.17, ed è stato inoltre nominato The Best Vineyard in Australasia.

The 50 Best Vineyards ha introdotto la prima edizione del One to Watch Award, sponsorizzato da Grupo Liderazgo, assegnato ad Aya Estate nella Struma Valley in Bulgaria. Quest'anno è stato introdotto anche il SevenRooms Icon Award, assegnato postumo a Michel Rolland in riconoscimento del suo contributo all'enoturismo.

I risultati completi e tutti i vincitori dei premi sono disponibili sul sito web e sui canali social di The 50 Best Vineyards.

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