Turkcell raggiunge il primato mondiale per l'infrastruttura 5G

Il primo test sul campo di collegamento radio full duplex al mondo condotto a Istanbul con velocità di 50 Gbps

ISTANBUL, 2 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Turkcell (NYSE: TKC; BIST: TCELL), in collaborazione con Huawei, ha raggiunto, prima al mondo, una velocità di 50 Gbps in un test innovativo, segnando una pietra miliare nella comunicazione wireless. Questa tecnologia pionieristica consente la trasmissione e la ricezione simultanea di dati sulla stessa frequenza, rappresentando un passo avanti significativo nel percorso di digitalizzazione della Turchia. Spiega il Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Direttore tecnico presso Turkcell: "La velocità ottenuta consente a circa 10.000 utenti di accedere simultaneamente a servizi voce e dati su una rete 5G. Questo test è un riflesso tangibile del nostro obiettivo – preparare l'infrastruttura digitale del nostro Paese per il futuro".

Turkcell, azienda tecnologica e operatore di telefonia mobile leader in Turchia, ha completato con successo la prima sperimentazione sul campo al mondo della soluzione per collegamento radio full duplex in collaborazione con Huawei. In questo test rivoluzionario, un singolo collegamento operante in banda E (80 GHz) ha raggiunto una velocità di 50 Gbps. Questa tecnologia di nuova generazione rappresenta una svolta nella trasmissione wireless e segna un traguardo fondamentale per l'evoluzione dell'infrastruttura 5G.

Prepararsi al 5G con la tecnologia di connettività di nuova generazione

La crescente domanda di streaming video, realtà aumentata e applicazioni a bassa latenza continua a far emergere la necessità di infrastrutture di comunicazione più veloci e con maggiore capacità. La soluzione di collegamento radio full duplex sviluppata da Turkcell in collaborazione con Huawei risponde direttamente a questa esigenza. Questa tecnologia innovativa, che verrà implementata nelle infrastrutture di rete 5G, consente la trasmissione di dati fino a 50 Gbps per collegamento grazie alla struttura dell'antenna integrata ad elevato isolamento, all'efficienza spettrale avanzata e agli algoritmi di prevenzione delle interferenze.

Güngör: "Stiamo preparando l'infrastruttura digitale del nostro Paese per il futuro"

Il Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Direttore tecnico presso Turkcell, ha sottolineato che questa è la prima implementazione globale di tale tecnologia in questi termini: "L'obiettivo di Turkcell è sia quello di espandere l'implementazione dell'infrastruttura per fibre ottiche sia di rafforzare la nostra rete attraverso tecnologie di collegamento radio di nuova generazione. Con questa visione, puntiamo a fornire una connettività veloce, sostenibile ed efficiente in ampie aree di copertura, dalle zone rurali alle regioni geograficamente difficili. Questo test, condotto in collaborazione con Huawei, riflette concretamente la nostra visione di preparare l'infrastruttura digitale della Turchia per il futuro. Grazie alla tecnologia full duplex, saremo in grado di rispondere in modo più efficace alla crescente richiesta di dati dei nostri utenti, con velocità che raggiungono i 50 Gbps. Questo test, che consente a circa 10.000 utenti di accedere simultaneamente a servizi voce e dati su una rete 5G, è di fondamentale importanza sia per i nostri preparativi in corso per il 5G sia per soddisfare le aspettative digitali dei clienti".

Zeng: "Gettare le basi per l'infrastruttura 5G"

Commenta James Zeng, Presidente linea di prodotti per collegamenti radio presso Huawei : "Entrambe le aziende rimangono impegnate a supportare il percorso di trasformazione digitale della Turchia e a contribuirne agli sforzi volti a raggiungere la leadership globale nell'era digitale. Siamo onorati di realizzare la prima soluzione di collegamento radio full duplex al mondo insieme a Turkcell. Il raggiungimento di 50 Gbps sulla banda E non solo accelera la trasformazione digitale della Turchia, ma getta anche le basi per l'infrastruttura 5G. Allo stesso tempo, questo progresso costituisce una solida base per sostenere la crescita economica e lo sviluppo sociale".

Che cos'è il test del collegamento radio full duplex?

Questa tecnologia consente ai collegamenti a microonde utilizzati nelle comunicazioni wireless di trasmettere e ricevere dati simultaneamente sulla stessa frequenza. Di conseguenza, migliora significativamente l'efficienza dei dati e si rafforzano le prestazioni della rete.

INFORMAZIONI SU HUAWEI

Huawei è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di dispositivi intelligenti. Conta circa 208.000 dipendenti e opera in più di 170 paesi e regioni, al servizio di oltre tre miliardi di persone in tutto il mondo. Opera in Turchia da 23 anni.

INFORMAZIONI SU TURKCELL

Turkcell è un'azienda di tecnologia e telecomunicazioni con sede in Turchia che offre un portafoglio unico di servizi voce, dati e IPTV sulle sue reti mobili e fisse, oltre a servizi digitali per consumatori, aziende e techfin. Il Gruppo Turkcell opera in tre paesi: Turchia, Bielorussia e Cipro del Nord. Quotata sia sul NYSE che sul BIST dal luglio 2000, Turkcell resta l'unica società quotata su entrambe queste borse. Per saperne di più visitare www.turkcell.com.tr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2700724/Turkcell_Building.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/turkcell-raggiunge-il-primato-mondiale-per-linfrastruttura-5g-302470591.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire