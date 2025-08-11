Vantage lancia una nuova campagna video che mette in mostra passione e ambizione

PORT VILA, Vanuatu, 11 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets presenta una nuova campagna pubblicitaria che cattura la passione, l'ambizione e la ricerca condivisa dell'eccellenza che definiscono la partnership strategica stretta con Scuderia Ferrari HP. La campagna si caratterizza per un video accattivante, ideato per ispirare il pubblico e rafforzare l'evoluzione di Vantage come marchio globale premium.

Lanciata sulle piattaforme digitali globali, la nuova campagna mette in risalto l'allineamento di valori tra Vantage e Scuderia Ferrari HP – basato sulla velocità, sulla precisione e su incessanti risultati positivi.

La campagna rientra anche nel più ampio impegno di Vantage per costruire un legame emotivo più forte con la sua community globale. Attraverso una narrazione cinematografica e immagini raffinate, il video dà vita alla filosofia che dà impulso a Vantage: la ricerca dell'eccellenza in ogni momento.

"Il nostro obiettivo con questa campagna era andare oltre il branding tradizionale", spiega Marc Despallieres, amministratore delegato Vantage Markets. "Volevamo creare una storia visiva che riflettesse il dinamico percorso intrapreso da Vantage come azienda, traendo ispirazione dallo spirito iconico di Scuderia Ferrari HP. È un messaggio di passione, di precisione e della potenza della collaborazione".

Mentre la partnership con Scuderia Ferrari HP entra in una nuova fase, questo video celebra ambiziosi obiettivi condivisi e lancia un chiaro segnale di ciò che verrà. Vantage continua a posizionarsi come un marchio che offre ai clienti strumenti all'avanguardia, mantenendo al contempo un profondo impegno verso visione, integrità ed eccellenza.

Guarda la campagna video completa sul canale YouTube di Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di questi prodotti – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker offrendo una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading e una piattaforma dedicata e intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2739806/Vantage_Launches_New_Video_Campaign_Showcasing_Passion_Ambition.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.