Yugo e Zanklon Capital insieme per un importante progetto di residenze universitarie in Sicilia

Il marchio e operatore internazionale di student housing Yugo gestirà tre nuove residenze costruite appositamente per gli studenti, per un totale di 1.836 posti letto a Messina.

Sviluppato da Zanklon Capital, il progetto rappresenta una delle più importanti partnership strategiche concluse finora da Yugo in Europa.

BRISTOL, Inghilterra, 7 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Yugo ha siglato un importante accordo a lungo termine con Zanklon Capital, società italiana indipendente attiva negli investimenti e nello sviluppo immobiliare, per la gestione di tre nuove residenze universitarie appositamente progettate (Purpose-Built Student Accommodation, PBSA) a Messina, in Sicilia. L'accordo consoliderà la posizione di Yugo quale marchio e operatore di riferimento nel mercato italiano degli alloggi per studenti.[i]

L'apertura delle tre strutture è prevista per l'anno accademico 2029/2030 e metterà a disposizione complessivamente 1.836 posti letto. Il progetto rappresenta un traguardo importante per il settore degli alloggi studenteschi di Messina e porterà il portafoglio italiano di Yugo a superare i 5.500 posti letto in otto città: Firenze, Bologna, Torino, Roma, Pisa, Padova, Milano e Messina. Rafforza inoltre il ruolo di Yugo nel mettere la propria esperienza internazionale al servizio del settore italiano delle residenze universitarie appositamente progettate, in uno dei mercati europei caratterizzati dalla più grave carenza strutturale di alloggi per studenti.[ii]

Zanklon Capital sta sviluppando le tre residenze in qualità di promotore locale, insieme ai propri partner finanziari istituzionali. Le strutture saranno costituite prevalentemente da monolocali indipendenti dotati di cucina privata, pensati per offrire agli studenti qualità, comfort e autonomia. Disporranno inoltre di quasi 9.000 metri quadrati di spazi comuni, tra cui aree dedicate allo studio e alle riunioni, strutture per l'attività fisica e il benessere, spazi per la socializzazione e aree esterne.

Yugo guiderà la progettazione delle tre strutture, compresa la scelta di mobili, arredi e attrezzature, e ne assumerà la gestione una volta inaugurate. L'approccio di Yugo, fondato sulla ricerca, si basa sui dati raccolti ogni anno presso oltre 7.500 studenti in tutto il mondo. Queste informazioni consentono all'azienda di creare comunità nelle quali gli studenti possano crescere e realizzarsi in ogni fase del proprio percorso, generando al contempo valore a lungo termine per i partner.

Robin Moorcroft, Senior Vice President Commercial di Yugo, ha dichiarato: «Gli studenti cercano molto più di una stanza. Vogliono una comunità, sostegno e un luogo in cui poter crescere e realizzarsi. È questo che ci ha entusiasmato della partnership con Zanklon Capital a Messina: la possibilità di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, dalla progettazione alla gestione, per aiutare gli studenti a vivere al meglio la propria esperienza e creare al contempo valore duraturo per i nostri partner».

Natale Giostra, Managing Partner di Zanklon Capital, ha dichiarato: «Grazie alla sua lunga tradizione accademica, Messina ha tutte le potenzialità per diventare una delle principali destinazioni europee per gli alloggi studenteschi di qualità. Portare in città l'esperienza internazionale di Yugo rappresenta un investimento importante per il suo futuro».

«La nostra ambizione va oltre la realizzazione di nuovi edifici. Insieme a Yugo creeremo comunità dinamiche e multiculturali, capaci di accogliere studenti provenienti da tutto il mondo, offrire opportunità ai giovani del territorio e contribuire alla crescita continua di Messina e della sua economia».

«Intendiamo inoltre valutare possibili opportunità di collaborazione con l'Università degli Studi di Messina, nell'ambito del nostro impegno a offrire residenze studentesche di qualità in Sicilia».

L'accordo si inserisce nel percorso di continua crescita di Yugo in Europa, che comprende l'ampliamento del portafoglio in Francia, l'apertura di nuove strutture in Polonia e la sottoscrizione di importanti accordi di gestione in tutta Italia.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma globale di Yugo dedicata alla vita studentesca e sulle opportunità di partnership, visitare yugo.com.

Note per la redazione

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Zanklon.com

[i] Un'analisi di BONARD colloca Yugo tra i due principali operatori del mercato italiano del PBSA, un settore in fase di espansione con un consistente numero di nuovi progetti in programma

[ii] Secondo il PBSA Snapshot 2026 di Colliers, l'Italia conta circa due milioni di studenti, ma il tasso di copertura degli alloggi studenteschi si ferma al 4,9% e scende al 4,0% considerando esclusivamente le residenze universitarie appositamente progettate.

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