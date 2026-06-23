Diego Milito ed Emilio Butragueño nel parterre della 30esima edizione

FIRENZE, Italia, 23 giugno 2026 /PRNewswire/ -- La rosa dei vincitori del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio a Firenze, continua ad accogliere grandi leggende dello sport mondiale. Tra i campioni che al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino riceveranno il riconoscimento dedicato ai più alti valori dello sport, si aggiungono due autentici simboli del calcio internazionale: Diego Milito ed Emilio Butragueño.

Protagonista di una carriera straordinaria tra Argentina, Spagna e Italia, "El Principe" Diego Milito ha conquistato il cuore degli appassionati grazie al suo talento, alla sua correttezza e a un percorso costellato di successi. Indimenticabile il ruolo centrale nell'epico "Triplete" dell'Inter nel 2010, coronato dalla doppietta nella finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.

Accanto a lui sarà premiato Emilio Butragueño, icona nella storia del calcio spagnolo. Soprannominato "El Buitre", è stato il simbolo del Real Madrid degli anni Ottanta e portabandiera di una delle epoche più vincenti del club madrileno.

Con l'ingresso di Milito e Butragueño, il parterre dei premiati del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini si arricchisce di eccezionali campioni artefici di trionfi sul campo e testimoni dei valori sani dello sport, incarnando perfettamente lo spirito dell'evento che da trent'anni celebra il fair play come patrimonio universale.

"Accogliamo due star del calcio internazionale, che hanno lasciato un segno profondo nello sport non soltanto per i loro successi, ma anche per il modo in cui li hanno ottenuti – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Milito e Butragueño condividono gli stessi valori che accomunano tutti i protagonisti del 30° Premio Fair Play Menarini, confermandosi esempi straordinari di sport e correttezza dentro e fuori dal campo".

Ecco i premiati dell'edizione 2026:

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