Presentata la 3ᵃ edizione dell’Italian Circus Talent Festival

Giovedì 7, venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 novembre in via Rossetti a Latina. Numeri inediti. Competizione riservata agli astri nascenti del Circo. Presentano Davide Padovan ed Emily Ling.

Latina, 6 novembre 2024 - È stata presentata questa mattina la 3ᵃ edizione dell’Italian Circus Talent Festival, l’evento competitivo riservato agli astri nascenti del Circo. Al Tavolo il Presidente dell’Italian Circus Talent Festival Fabrizio Montico, il Direttore Artistico del Talent Fabio Montico, l’Assessore al Turismo del Comune di Latina Gianluca di Cocco, il presentatore del Talent Davide Padovan, la presentatrice del Talente Emily Ling, il Direttore di pista Tommy Cardarelli e due fra i più giovani partecipanti al Talent: Dmytro Onyshchenko solo nove anni e il quattordicenne Gabriel Dell’Acqua. Fra gli ospiti anche Valeria Vallone direttrice dell’Anfiteatro Academy.

La 3ᵃ edizione dell’Italian Circus Talent Festival è una produzione New Cover e vede il contributo del Ministero della Cultura e le collaborazioni dell’International Circus Festival of Italy, dell’Ente Nazionale Circhi e del Comune di Latina. “Quest’anno abbiamo pensato di tenere la terza edizione del Talent a Latina: una città nota in tutto il mondo come “Capitale italiana del Circo”; pensate che proprio a Latina, da 25 anni, si svolge il Festival Internazionale del Circo d’Italia, una delle manifestazioni più attese a livello mondiale per la sua caratura artistica – ha detto Fabrizio Montico Presidente dell’Italian Circus Talent Festival - Mi piace pensare che la partecipazione dei giovani artisti circensi alla terza edizione del Talent sia solo la loro prima tappa nella città di Latina e che un giorno, chissà, qualcuno fra loro possa ritornare a Latina per calcare la pista della kermesse circense fra le più blasonate al mondo”.

Ventuno i numeri in gara selezionati fra le giovani promesse italiane “ il “Talent” vuole essere una passerella privilegiata, per accedere alla competizione delle prossime edizioni dell’International Circus Festival of Italy, oltre che di altri Festival competitivi riservati ai giovani che si svolgono in Europa – ha affermato Fabio Montico Direttore Artistico del Talent – si propone come una sorta di “lancio” o di “stage formativo” per tanti giovani che, passo dopo passo, vogliono accrescere il proprio bagaglio di esperienze, opportunità e visibilità”.

Latina Capitale italiana del Circo, questo l’appellativo con la quale la nostra città è conosciuta nel mondo “in questi ultimi anni il Festival del Circo sta conquistando un posto sempre più grande nel mondo e nella nostra Città, siamo onorati di ospitare questa manifestazione – ha affermato Gianluca di Cocco Assessore al Turismo e alla Marina del Comune di Latina – il nostro intento, come preannunciato dal Sindaco in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival Internazionale del Circo d’Italia, in qualità di amministrazione comunale, è di istituire a breve una commissione di esperti per creare le giuste infrastrutture che possano supportare l’ indotto che manifestazioni di questo calibro smuovono”.

La cinque giorni di spettacoli vedrà in pista giovani astri nascenti del Circo che si esibiranno, con numeri inediti, al cospetto di due giurie, la temuta Giuria Tecnica Internazionale e l’appassionata Giuria della Critica. La Giuria Tecnica è composta da talent-scout e personalità dello show-business afferenti alle più importanti produzioni circensi di rilevanza mondiale provenienti da otto nazioni, la Giuria della Critica formata dai principali referenti della Stampa Nazionale, Locale e di Settore. Sono due gli spettacoli diversi per tipologia ed artisti in concorso, lo spettacolo A e lo spettacolo B, fra tutti gli artisti in gara saranno selezionati i vincitori che saranno premiati lunedì 11 novembre durante lo spettacolo di Gala.

La Direzione Artistica della kermesse è affidata a Fabio Montico, presentano Davide Padovan ed Emily Ling il Pre-Show invece è affidato all’Anfiteatro Academy diretta da Valeria Vallone e Luca Velletri. “Siamo felicissimi di aprire il Talent, e lo faremo con uno spettacolo da non perdere, il nostro Pre-Show è uno scorcio di musical che vedrà impegnati quaranta artisti che infonderanno la giusta energia per prepararsi alla visione del talent” - ha concluso Valeria Vallone . Il debutto domani giovedì 7 novembre alle ore 21.00 e poi spettacoli venerdì, sabato, domenica e lunedì. In cinque giorni in cartellone sette spettacoli e si chiude con una spettacolare serata di gala. Si raccomanda la massima puntualità.

Per maggiori informazioni: italiancircustalentfestival.it