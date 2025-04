Presentazione a Roma di "Le 3 Chiavi della Longevità" con Massimo Spattini e il nuovo Master in Health Personal Trainer

Il 14 aprile 2025 Palazzo Valentini ospita la presentazione del libro di Spattini e il lancio di un innovativo percorso formativo per professionisti della salute

Roma, 3 aprile 2025 – Lunedì 14 aprile alle ore 12:00, presso la Sala Mons. Di Liegro di Palazzo Valentini (Via Quattro Novembre 119 A, Roma), si terrà la presentazione ufficiale del libro "Le 3 Chiavi della Longevità - Magri, Forti, Felici" (Ed. LSWR), scritto da Massimo Spattini, medico specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione, Vicepresidente dell’International Longevity Science Association (ILSA).

Il tema della longevità è di grande attualità, coinvolgendo la ricerca scientifica, la salute e il benessere quotidiano. Studi confermano che solo il 20-30% dell'invecchiamento dipende dalla genetica, mentre il restante 70-80% è influenzato da stile di vita, alimentazione, attività fisica e gestione dello stress. Il libro di Spattini non si limita a fornire consigli pratici, ma esplora anche le più avanzate tecnologie mediche per prolungare la vita attiva.

Ad affiancare l’autore nella presentazione ci saranno i co-autori Elisabetta Bernardini (Functional Medicine Health Coach, Lifestyle Medicine Consultant) e Giorgio Terziani (visiting professor in discipline del benessere). A moderare l’incontro sarà il Dott. Vincenzo Aloisantoni, membro del Comitato scientifico e Direttore delle relazioni istituzionali e internazionali del Consorzio Universitario Humanitas-Roma. L’evento sarà introdotto dal conduttore televisivo Valerio Merola.

Oltre alla presentazione del libro, l’evento sarà l’occasione per annunciare il Master di I livello in Health Personal Trainer (HPT), promosso dal Consorzio Universitario Humanitas. Il Master, diretto da Massimo Spattini e Antonella Minieri, con il coordinamento di Alessandro Gelli e la direzione scientifica di Elvira Padua (Università San Raffaele), mira a formare esperti con competenze integrate in ambito sanitario e motorio, in linea con la nuova normativa (Disegno di Legge n.287/2022) che autorizza la prescrizione dell'attività fisica come strumento terapeutico. L'HPT sarà una figura chiave nel dialogo tra professionisti sanitari e pazienti, contribuendo alla personalizzazione dei programmi di allenamento e benessere.

Dettagli dell’evento:

Quando: Lunedì 14 aprile 2025, ore 12:00

Dove: Roma – Via Quattro Novembre 119 A, Sala Mons. Di Liegro – Palazzo Valentini

Ingresso gratuito (iscrizione obbligatoria a: spattini-pressoffice@libero.it)

Per ulteriori informazioni:

www.massimospattini.com