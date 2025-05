Pronti per il calcio d'inizio? Just Eat celebra la finale della UEFA Champions League con il lancio del Countdown Club

MUNICH, 30 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Questa stagione segna la quarta stagione di Just Eat come sponsor della UEFA Champions League e delle sue competizioni per club maschili e femminili. Per festeggiare, il 28 maggio verrà inaugurato il Countdown Club a Monaco, dove saranno rivelate sorprese ai tifosi in città mentre si avvicina la finale della Champions League.

Il Club, progettato pensando ai tifosi, ospiterà ogni giorno una serie di eventi ricchi di azione per gli amanti del calcio, dai dibattiti con alcuni volti noti del calcio, alla distribuzione di gadget esclusivi e consegne dai locali gastronomici più alla moda di Monaco. In più, i tifosi avranno la possibilità di vincere il premio finale: biglietti per la finale della Champions League.

Spiega Marijn Luchtman, direttrice globale sponsorizzazioni Just Eat: "Far parte per il quarto anno consecutivo di una comunità calcistica così iconica ci ha dato un'incredibile opportunità di entrare in contatto con i tifosi di calcio attraverso le loro ordinazioni. Volevamo fare un ulteriore passo avanti, riunendo i tifosi con il calcio e i loro ordini Just Eat più amati per celebrare la finale di Champions League a Monaco con il lancio di The Countdown Club".

Dopo il lancio della giacca universitaria del 2024, indossata dalla leggenda del calcio Rio Ferdinand, Just Eat torna con un secondo lancio di merchandising, questa volta in collaborazione con il responsabile del design del Daily Paper, Abderrahmane Trabisini, e il gioielliere preferito del calcio GASSAN, e con gli articoli indossati nientemeno che dal vincitore della UEFA Champions League, Edgar Davids. La capsule collection in edizione limitata comprende maglie da calcio di ispirazione retrò e cinque ciondoli con diamanti ispirati ai gioielli indossati dalle leggende del calcio degli anni '90, ognuno raffigurante i piatti preferiti dai tifosi – dagli hamburger alla pizza.

Aggiunge Marijn Luchtman: "Il Countdown Club conferisce una nuova dimensione alla nostra finale della UEFA Champions League, offrendo ai tifosi di calcio uno spazio in cui riunirsi per celebrare il più grande evento calcistico d'Europa. I tifosi potranno aspettarsi consegne di cibo squisito, ospiti a sorpresa e la consegna della nostra esclusiva collezione di gadget Just Eat con i design di TROPHY BY GASSAN e Abderrahmane Trabsini del Daily Paper.

Il Countdown Club aprirà dal 28 al 31 maggio in Reichenbachstraße 22, 80469 Monaco di Baviera, Germania. Per avere la possibilità di partecipare al conto alla rovescia per la finale della Champions League con Just Eat, basta recarsi alla biglietteria del Countdown Club e spiegare perché occorre ottenere un biglietto: vincerà la storia migliore!

La maglia Just Eat è disponibile su Cultkits.com e un'edizione limitata sarà disponibile presso il Countdown Club di Monaco.

Informazioni su Just Eat Takeaway.com N.V.

Just Eat (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB) è un marketplace leader mondiale nella consegna di cibo online al di fuori della Cina. Con sede centrale ad Amsterdam, Just Eat si concentra sulla connessione tra consumatori e ristoranti attraverso le sue piattaforme. Con oltre 580.000 ristoranti collegati, Just Eat offre ai consumatori un'ampia varietà di scelta alimentare. Just Eat collabora principalmente con ristoranti che offrono consegne a domicilio. Inoltre, offre i suoi servizi di consegna a domicilio anche ai ristoranti che non effettuano consegne a domicilio. La combinazione di Just Eat e Takeaway.com è cresciuta rapidamente fino a diventare un mercato online leader nella consegna di cibo a domicilio, con attività in vari paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Canada, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svizzera – nonché tramite partnership in Colombia e Brasile.

