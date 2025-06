PSG e Real Madrid da battere al Mondiale per Club ma l’Inter di Chivu, vincente a 16 su Sisal.it, prova a sorprendere

Roma, 13 giugno 2025 – Gli Stati Uniti si preparano a diventare, nei prossimi 13 mesi, il cuore pulsante del calcio. Domenica partirà il Mondiale per Club, il primo con la formula a 32 squadre, mentre tra un anno prenderà il via la rassegna iridata dedicata alle Nazionali, anch’essa allargata a 48 formazioni tra cui, si spera, possa esserci anche l’Italia. A fare la parte del leone, neanche a dirlo, saranno le formazioni europee che trionfano, ininterrottamente, dal 2013: l’ultima squadra, non appartenente al Vecchio Continente, a imporsi nel Mondiale per Club fu il Corinthians nel 2012. In questa edizione allargata, PSG e Real Madrid partono come le squadre da battere: gli esperti Sisal, infatti, vedono i campioni d’Europa e i Blancos appaiati in quota a 5,00. Se per i transalpini questa è la prima partecipazione in assoluto, i madrileni, con il neo allenatore Xabi Alonso a guidarli, hanno il record di vittorie, cinque, e puntano dritti al sesto trionfo.

Alle spalle delle due battistrada, si fa largo il Manchester City, campione in carica, reduce da una stagione, al momento, da zero tituli, per citare José Mourinho. Uno smacco per Pep Guardiola e i Citizens che proveranno a portare a casa l’ultimo trofeo dell’anno: il secondo successo consecutivo degli inglesi si gioca a 6,00. Provano a inserirsi in questa lotta tra giganti sia il Bayern Monaco, a 7,50, fresco campione di Germania e vincitore nel 2013 e 2020, sia il Chelsea di Maresca, dato a 9,00: i Blues son sempre arrivati in finale quando hanno preso parte alla manifestazione, con una vittoria (2021) e una sconfitta (2012).

Due le italiane invitate: l’Inter e la Juventus. I nerazzurri, con Christian Chivu in panchina, cercano il bis del 2010 quando l’attuale tecnico fu protagonista in campo. L’impresa non appare facile, il successo pagherebbe 16 volte la posta, ma Lautaro e compagni sono pronti a sovvertire il pronostico della vigilia. Inoltre, il Mondiale per Club sarà l’occasione giusta per Chivu per provare alcuni giovani di ritorno dai prestiti. Compito ancora più arduo per la Juventus, in quota a 25, ma la grinta di Tudor potrebbe essere l’arma in più dei bianconeri.

Tra le formazioni non europee la maggior candidata al successo appare il Flamengo, offerto a 33, guidato dall’ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea, Filipe Luis.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

