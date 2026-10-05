Quando conviene chiudere la partita IVA e quanto costa davvero nel 2026

Milano, 5 ottobre 2026. La decisione di chiudere una partita IVA arriva solitamente al termine di un periodo in cui l'attività autonoma ha smesso di reggersi da sola, perché il fatturato si è assottigliato oppure perché un contratto da dipendente ha spostato altrove tempo ed energie.

In molti casi viene rimandata per mesi nella convinzione che lasciarla aperta non costi nulla. La normativa fiscale e previdenziale segue però un'altra strada, dal momento che una posizione attiva continua a generare adempimenti e contributi anche quando le fatture non arrivano più.

Quando la partita IVA smette di essere conveniente

Il primo segnale da non trascurare riguarda il rapporto tra ricavi e costi fissi. Artigiani e commercianti iscritti all'INPS versano i contributi minimi a prescindere dal reddito prodotto. Per il 2026 il minimale è fissato a 18.808 euro, con un contributo annuo ordinario di circa 4.521 euro per gli artigiani e 4.611 euro per i commercianti (fatte salve le riduzioni previste per alcune categorie, come i forfettari che hanno aderito al regime contributivo agevolato).

Nella Gestione separata, al contrario, i contributi sono calcolati sul reddito professionale dichiarato, e il peso di una posizione ferma si sente meno. A queste somme si aggiungono l'onorario del commercialista e, per le imprese, il diritto camerale annuale.

Un altro caso frequente riguarda il passaggio al lavoro dipendente, compatibile con il regime forfettario entro una soglia precisa. Il limite si verifica sui redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente, e la causa ostativa opera in linea generale dall'anno successivo.

La Legge di bilancio 2026 ha confermato la soglia di 35.000 euro anche per quest'anno, ma in assenza di nuove proroghe il superamento dei 30.000 euro nel 2026 potrebbe impedire l'applicazione del forfettario nel 2027, a meno che il rapporto di lavoro dipendente non sia nel frattempo cessato.

Gli adempimenti per professionisti e ditte individuali

Il percorso cambia in base alla forma dell'attività. Il professionista senza iscrizione al Registro delle imprese o al REA presenta all'Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 entro trenta giorni dalla cessazione, in autonomia attraverso i servizi telematici oppure tramite un intermediario.

Per la ditta individuale la procedura passa invece dalla Comunicazione Unica, che coordina la cancellazione dal Registro delle imprese con gli adempimenti verso gli altri enti, tra cui Agenzia delle Entrate e INPS.

Le attività soggette a titoli amministrativi comunali devono inoltre inviare al SUAP la comunicazione di cessazione, quando la disciplina del settore o le regole del Comune la prevedono.

Quanto costa davvero chiudere nel 2026

Sul piano economico la chiusura di una partita IVA individuale resta un'operazione dal costo contenuto, soprattutto se confrontata con lo scioglimento di una società (dove notaio, liquidatore e bilancio finale incidono in modo ben diverso). L'invio diretto del modello AA9/12 è gratuito, mentre l'onorario del commercialista viene concordato liberamente. Per la ditta individuale entrano in gioco anche diritti di segreteria, imposta di bollo e costi della pratica camerale.

Le voci meno visibili sono quelle legate alle scadenze già maturate:

Diritto camerale: normalmente dovuto per intero se l'attività risulta ancora iscritta al Registro delle imprese o al REA al 1° gennaio, anche con cessazione a febbraio. Contributi INPS: per i titolari, circa 376,78 euro mensili per gli artigiani e 384,31 euro per i commercianti, da riproporzionare ai mesi di iscrizione, più l'eventuale quota sul reddito eccedente il minimale.

Prima di chiedere un preventivo al proprio consulente, è utile capire quanto costa chiudere la partita IVA, in base alla propria forma giuridica: nella guida dedicata trovi un confronto dettagliato delle spese, con gli importi aggiornati.

Gli obblighi che restano dopo la chiusura

La cessazione non cancella gli obblighi dichiarativi relativi all'anno in cui l'attività è stata esercitata. Il contribuente presenterà la dichiarazione dei redditi l'anno successivo, secondo il criterio applicabile alla propria attività (per il lavoro autonomo vale in genere il principio di cassa). In regime IVA ordinario occorre poi verificare la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta interessato, che deve comprendere le operazioni effettuate fino alla cessazione, insieme agli eventuali adempimenti finali. I forfettari, invece, non presentano la dichiarazione IVA annuale per le operazioni svolte nel regime.

Un aspetto delicato riguarda i compensi ancora aperti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il professionista non può chiudere la partita IVA quando restano da fatturare corrispettivi per prestazioni già rese. Una fattura già emessa e non ancora pagata non impedisce di per sé la cessazione, anche se restano da gestire gli adempimenti collegati al documento e alla sua riscossione, e una verifica con il consulente prima della comunicazione evita di dover riaprire la pratica.

Quando è il momento giusto per chiudere?

La scelta della data incide sul conto finale più di quanto si immagini. Una cancellazione perfezionata entro il 31 dicembre evita di norma il diritto camerale dell'anno seguente, mentre una chiusura a inizio anno obbliga a sostenere una serie di adempimenti per un periodo di attività molto breve.

Lasciare aperta una partita IVA inattiva nell'attesa di una chiusura automatica, d'altra parte, non è una buona strategia. In presenza dei presupposti di legge l'Agenzia delle Entrate può procedere alla cessazione d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, ma la procedura non sostituisce una corretta comunicazione di cessazione né cancella gli obblighi fiscali o previdenziali già maturati.

Una valutazione fatta con qualche mese di anticipo, magari insieme al proprio commercialista, trasforma così la chiusura da incombenza rimandata a decisione ragionata, con costi prevedibili e nessuna sorpresa nella dichiarazione successiva.

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